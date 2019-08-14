Футбол
Балотелли может перейти в «Брешию»Чемпионат вчера в 21:23
Если «Фламенго» не сумеет закрыть сделку, то, скорее всего, «Брешия» получит отличный шанс заполучить итальянца. Балотелли может стать первым итальянским игроком в истории «Фламенго». Последним клубом нападающего был «Марсель», который он покинул в летнее межсезонье по истечении соглашения.
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
Трех уфимцев задержали за похищение человека
В управлении СК РФ по РБ заявили, что в отношении троих задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека, совершенное группой лиц".
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Футбол
«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром»
Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораеш рассказал, почему в России была сорвана трансляция ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3). По версии «Порту», именно телеканал «Матч ТВ» нарушил договоренности, отказавшись перевести €50 тыс. за полтора часа до начала трансляции.
Обновлено в 10:35
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Футбол
Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо»
Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.
Обновлено в 07:19
Происшествия
В мэрии Сургута уточнили площадь разлива нефтепродуктов на реке Сайма
Площадь разлива нефтепродуктов на реке Сайма в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО), по уточненным данным, составляет 2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе городской администрации.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Тренер «Спартака» Кононов: Соболезнуем родным погибшего фаната
Выражаем искренние соболезнования его родным и друзьям, - сказал Кононов.
Обновлено в 11:27
Политика
Митрохина зарегистрировали на выборы в Мосгордуму
Кандидата от партии «Яблоко» Сергея Митрохина зарегистрировали на выборы в Мосгордуму, сообщила председатель окружной комиссии Ирина Вялых.
Обновлено в 11:05
Происшествия
В офис НКО «Правовая инициатива» пришли с обыском
Пресс-секретарь некоммерческой организации (НКО) «Правовая инициатива» Ксения Бабич сообщила об обыске в московском офисе.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
Истребитель Су-22 сбили в Сирии
Обновлено в 11:46
Авто
КамАЗ поставит в Туркмению 2 тыс. грузовых машин
Все грузовые машины, которые будут поставлены заказчикам соответствуют основным стандартам и полностью устраивают заказчиков, которые планируют эксплуатировать их в различной деятельности.
Обновлено в 10:55
Общество
Около 40% молодёжи в России считают себя неверующими людьми
37% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими людьми.
Обновлено в 03:48
Авто
Минпромторг отказался запрещать эксплуатацию старых автомобилей
Минпромторг считает, что запрещать использовать автомобили, которые достигли «предельных» сроков эксплуатации, для решения экологических проблем нельзя.
Обновлено в 04:52
Игры
Опубликованы стоп-кадры из будущего трейлера Need For Speed Heat
В сеть выложили новые изображения, имеющие отношение к предстоящему автосимулятору Need For Speed Heat.
Обновлено в 01:22
Политика
Девочка поделилась впечатлениями от встречи с Путиным в Севастополе
Воспитанница Академии хореографии Севастополя Анастасия поделилась впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:45
Финансы
Курс доллара превысил 66 рублей
В последний раз доллар превышал отметку в 66 рублей 3 мая 2019 года. Курс евро вырос на 1,46%, до 73,6 рубля.
Обновлено в 11:36
Культура
В Новой Третьяковке открылись залы с обновленной экспозицией
В Новой Третьяковке открылись залы с обновленной экспозицией.
Обновлено в 08:56
Политика
Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке
Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.
Обновлено в 09:20
Экономика
Долговой рынок США подает сигналы бедствия
Долговой рынок США подал новый сигнал о приближении рецессии.
Обновлено в 09:15
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Харьковское танковое КБ оказалось под угрозой закрытия
Обновлено в 11:07
Политика
Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД
"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено в 08:58
Гаджеты
Apple выпустит iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max
Названия нового iPhone были обнаружены французским веб-сайтом iPhoneSoft (через 9to5Mac ), на котором названия iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max появились на сайте ESR, производителя чехлов для телефонов.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской
Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.
Обновлено в 01:30
Политика
Россия объявила украинского дипломата персоной нон грата
В ответ на высылку российского дипломата МИД РФ объявил сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге персоной нон грата.
Обновлено вчера в 12:41
Энергетика
Польша намерена поднять плату за транзит российского газа
Власти Польши назвали цену, по которой «Газмпром» осуществляет транспортировку газа через территорию страны по газопроводу «Ямал—Европа», «практически равной нулю», и намерены повысить ее после истечения текущего контракта.
Обновлено в 08:57
Авто
BMW презентовала гибридный BMW 330e
Новое поколение BMW 3-Series получила гибридную модификацию мощностью 292 л.с. Спустя год после премьеры нынешнего поколения BMW 3-Series, модельный ряд семейства пополнился гибридной модификацией 330e.
Обновлено в 01:52