Футбол

Балотелли определился со своим следующим клубомЧемпионат 08:49

Итальянский нападающий Марио Балотелли, в настоящее время пребывающий в статусе свободного агента, определился со своим будущим. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, 29-летний футболист продолжит карьеру на родине в составе «Брешии».
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СМИ: Балотелли принял решение перейти в «Брешию»

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