Футбол
Балотелли может перейти в «Брешию»Чемпионат вчера в 21:23
Если «Фламенго» не сумеет закрыть сделку, то, скорее всего, «Брешия» получит отличный шанс заполучить итальянца. Балотелли может стать первым итальянским игроком в истории «Фламенго». Последним клубом нападающего был «Марсель», который он покинул в летнее межсезонье по истечении соглашения.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 21:26, Ашберн
Экономика
Сбербанк прогнозирует рост открытия эскроу-счетов с августа
Сбербанк прогнозирует рост открытия эскроу-счетов во втором полугодии 2019 года, начиная уже с августа, заявил на конференции газеты "Коммерсантъ" вице-президент, директор дивизиона "Кредитные продукты и процессы" банка Сергей Бессонов.
Обновлено в 05:13
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Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов или 3,05% к закрытию торгов в среду, 14 августа.
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Пассажирам предлагают шлемы виртуальной реальности от SkyLights на некоторых рейсах между аэропортом Хитроу в Лондоне и Международным аэропортом Джона Кеннеди в Нью-Йорке, и пока только в бизнес-классе.
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Политика
Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G
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Происшествия
В Филадельфии произошла стрельба
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Происшествия
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Технологии
Эксперт рассказал о задачах квантовых компьютеров
В ближайшем будущем квантовые компьютеры станут незаменимы при решении задач, связанных с искусственным интеллектом и ограниченных по времени.
Обновлено в 21:02
Армия и оружие
Американские A-10 оснастили новым крылом
Ожидается, что новые крылья прослужат до 10 000 часов полетного времени без обслуживания в мастерских.
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Экономика
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Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
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Huawei cделает собственные карты вместе с «Яндексом» и Booking
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Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено в 15:46
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В Ленобласти водитель сбил женщин с двумя маленькими детьми
35-летний водитель Dodge сбил женщин 38 и 59 лет и двоих детей, одному исполнился год, второму — несколько месяцев.
Обновлено в 14:38
Футбол
Габигол может перейти в «Ниццу»
Официальных предложений «Ницца» пока не делала. В этом сезоне в Бразилии Габигол забил 13 голов и сделал 3 голевые передачи в 17 матчах.
Обновлено в 18:04
Армия и оружие
Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел при испытании новой двигательной установки.
Обновлено в 17:45
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Общество
В особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье, пишут СМИ
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в начале августа в тюрьме, где он находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Обновлено в 19:21
Здоровье
Более 600 неонатологов и педиатров Чечни пройдут переподготовку
«С начала года в федеральных симуляционно-тренинговых центрах уже прошли переподготовку 62 специалиста, всего повышение квалификации пройдут более 600 специалистов учреждений родовспоможения и педиатрических учреждений», — сообщается на сайте республиканского Минздрава.
Обновлено в 13:35
Происшествия
В ходе беспорядков в тюрьме в Калифорнии пострадали 58 человек
Более 50 заключённых пострадали в в результате беспорядков в тюрьме американского города Соледад (штат Калифорния).
Обновлено в 20:38
Политика
Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле
Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.
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Политика
Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине
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Обновлено вчера в 11:29
Финансы
Курс доллара впервые с мая поднялся выше 66 рублей
Рубль ускорил снижение, доллар превысил отметку в 66 рублей. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:11
Театры
В Петербурге скончался худрук кукольного Театра сказки Игорь Игнатьев
Умер художественный руководитель и главный режиссер Санкт-Петербургского государственного кукольного Театра сказки и заслуженный деятель искусств России Игорь Игнатьев.
Обновлено в 08:57
Политика
Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине
Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.
Обновлено в 16:40
Шоу-бизнес
Мастер из Перми отправил Леди Гаге серьги-обереги
Мастер из Перми Александр Дьяков отправил почтой певице Леди Гаге серьги с уральскими камнями собственного изготовления, которые должны защитить ее от негатива и доказать, что русскоязычные пользователи Instagram поддерживают ее.
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Трюдо признал, что был не прав в конфликте с экс-генпрокурором Канады
Ответственность за ошибки в конфликте с экс-генпрокурором Канады Джоди Уилсон-Рейбоулд признал премьер-министр этой страны Джастин Трюдо, передаёт CBC.
Обновлено в 17:41
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) больше официально не существует.
Обновлено в 07:17
Здоровье
Специалисты предупредили о вреде меда в канун Медового Спаса
В этом году православные отмечают Медовый Спас 14 августа. Согласно традиции, именно с этого дня пасечники начинают собирать мед.
Обновлено в 05:19