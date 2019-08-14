Футбол
Балотелли может перейти в «Брешию»Чемпионат вчера в 21:23
Нападающий Марио Балотелли не исключает возможности перехода в «Брешию», сообщает gianlucadimarzio.com. Балотелли ведёт переговоры с итальянским клубом, хотя официальных сообщений по этому поводу не было. Многое станет известно сегодня, 14 августа.
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«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
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Ремонт подводного аппарата «Лошарик» начнется осенью
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Пакистан запросил срочное заседание Совбеза ООН из-за действий Индии
Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши направил письмо в ООН с просьбой созвать срочное заседание Совбеза в связи с действиями Индии по Джамму и Кашмиру.
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В России 14 августа отмечают Медовый спас
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В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
В Ростове-на-Дону фельдшер скорой помощи ударил ногой пациентку и уехал.
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В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
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Режиссер и актер Данила Козловский завершил съемочный процесс в рамках работы над своим художественным фильмом об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 12:25
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Четырехдневная рабочая неделя не скажется положительно на здоровье россиян, в стране вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
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СМИ: «Спартак» сформирует селекционную службу после окончания периода трансферов
Как сообщает Sport24, руководство московского «Спартак» сформирует новый селекционный отдел клуба после закрытия окна трансферов.
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Строители трассы «Таврида» отчитались перед Владимиром Путиным
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Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
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Песков оценил общение Путина и Зеленского
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В дневные часы столбики термометров дотянутся до отметки +26 градусов, уточнил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.
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Митрион назвал победу над Емельяненко самой крупной в карьере
Схватка Митриона и Емельяненко прошла летом 2017 года. Мэтт одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.
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Самый высокий боец в мире принял решение вернуться в ММА
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