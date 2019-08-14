Футбол
Балотелли подпишет трехлетний контракт с «Брешией»Советский спорт 06:57
По информации Sky Sport, 29 летний нападающий пообещал владельцу Брешии Массимо Челлино, что подпишет трехлетний контракт с итальянской командой. Ранее сообщалось, что Балотелли готов был подписать соглашение на два года с бразильским Фламенго.
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Политика
Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде
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Летом 2019 года туроператорский сегмент впервые за несколько лет существенно увеличил свою долю в общем потоке туристов в Крым.
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В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
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В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
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Экономика
Банкротство Антипинского НПЗ названо «крупнейшим в стране»
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Происшествия
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Супруги из Англии стали миллионерами из-за своего кота
В английском графстве Ноттингемшир муж и жена выиграли 1 млн фунтов стерлингов лишь благодаря тому, что забыли купить своему домашнему питомцу поесть.
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В Европе уже на следующей неделе, 20 августа, поступит в официальную продажу смартфон Mi 9T Pro от компании Xiaomi.
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Украинского журналиста возмутило лояльное отношение к русским в Грузии
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Для российских ученых ужесточили правила общения с иностранцами
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Обновлено в 05:11
Политика
Российский дипломат объявлен на Украине персоной нон грата
Российский дипломат объявлен Киевом персоной нон грата.
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Футбол
Василий Конов: «„Матч ТВ“ рассматривает возможность подачи иска из-за несоблюдения „Порту“ договора»
Журналист Василий Конов рассказал, что «Матч ТВ» может подать в суд на «Порту» из-за срыва трансляции матча Лиги чемпионов с «Краснодаром».
Обновлено в 05:17
Общество
Минтруд прокомментировал предложение о четырёхдневной рабочей неделе
В Министерстве труда и социальной защиты получили письмо Федерации независимых профсоюзов России с предложением о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено вчера в 08:20
Энергетика
Польша намерена увеличить стоимость транзита российского газа
В середине июне этого года Петр Наимский говорил, что власти Польши после завершения контракта на транзит российского газа по газопроводу "Ямал - Европа" в 2020 году будут продолжать пересылать газ на основании аукционов, рассчитывая, что "Газпром" проявит интерес к этой инфраструктуре.
Обновлено в 05:48
Политика
Американский посол назвал домыслами размещение ракет в Европе
Как сообщало ИА REGNUM, ранее США заявляли о возможном размещении в Азиатско-Тихоокеанском регионе своих ракет после выхода из ДРСМД.
Обновлено в 06:04
Авто
Обнародованы первые фото нового Kia Mohave
Южнокорейское подразделение компании Kia опубликовало первые фотографии нового внедорожника Mohave 2020 модельного года на своей странице в Facebook.
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Политика
Атамбаеву предъявлены новые обвинения
Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения ещё по двум уголовным делам — о модернизации ТЭЦ и приобретении офиса, сообщил адвокат Сергей Слесарев.
Обновлено в 07:07
Политика
Украина раскрыла план на случай остановки транзита российского газа
Ранее в августе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что у Киева есть «план Б» на случай, если ему не удастся договориться с Москвой о продолжении транзита газа через украинскую территорию после 2019 года.
Обновлено в 07:14
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Обновлено в 02:50
Здоровье
Минздрав выявил регионы, где чаще всего умирают от туберкулеза
В пресс-службе Минздрава отметили, что смертность от туберкулеза в России сокращается.
Обновлено в 05:41
Политика
Аксёнов обвинил Запад в водной блокаде Крыма
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что политика водной блокады полуострова была определена на Западе, а не в Киеве.
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Футбол
Победа «Краснодара» лишила «Порту» 44 миллионов евро
"Краснодар" совершил один из самых зрелищных подвигов российских клубов в еврокубках за последние годы, сумев победить "Порту" после домашнего поражения.
Обновлено в 04:09
Футбол
Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо»
Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.
Обновлено в 07:19