У скандального итальянского нападающего Марио Балотелли есть предложение из Англии. Форвардом интересуется «Вест Хэм». По информации The Telegraph, «молотобойцам» предложили подписать 28-летнего игрока, который сейчас является свободным агентом.

Балотелли может оказаться в «Вест Хэме»

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