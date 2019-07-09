Футбол

Балотелли может оказаться в «Вест Хэме»Bookmaker-ratings.ru 04:19

У скандального итальянского нападающего Марио Балотелли есть предложение из Англии. Форвардом интересуется «Вест Хэм». По информации The Telegraph, «молотобойцам» предложили подписать 28-летнего игрока, который сейчас является свободным агентом.
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«Вест Хэму» предложили подписать Балотелли

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