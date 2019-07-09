Футбол
Балотелли может оказаться в «Вест Хэме»Bookmaker-ratings.ru 04:19
У скандального итальянского нападающего Марио Балотелли есть предложение из Англии. Форвардом интересуется «Вест Хэм». По информации The Telegraph, «молотобойцам» предложили подписать 28-летнего игрока, который сейчас является свободным агентом.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 07:56, Вашингтон
Политика
СМИ узнали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора
В СМИ появилось видео, свидетельствующее о слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:26
Авто
Hyundai готовит загадочную модель
Фото: Motor1 Судя по небольшому расстоянию от задней двери до фонаря, загадочная новинка может оказаться городским хэтчбеком Hyundai i10 третьего поколения (соплатформенник известного в России Kia Picanto).
Обновлено в 04:33
Политика
Толстой рассказал об угрозе нападения на делегацию РФ в ПАСЕ
Заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой заявил о возможности физического нападения на российскую делегацию на недавней сессии ПАСЕ.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Никита Панфилов после развода не общается с сыном и не платит алименты
Никита Панфилов после расставания со второй супругой Ладой не общается с сыном Добрыней.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии
Государственная дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
Обновлено в 06:19
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в новом формате
Новые предложения по урегулированию конфликта на Украине имеют право на существование, но должны соответствовать резолюции Совета безопасности ООН, утвердившей минские соглашения, и учитывать необходимость прямого диалога Киева и Донбасса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:48
Политика
Песков рассказал, как правоохранителям обеспечить доверие россиян
Правоохранительные органы своей ежедневной работой по обеспечению безопасности граждан возвращают доверие россиян к себе, истории же, подобные делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, являются абсолютно недопустимыми, и работа по их предотвращению ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Москве пациентка частной клиники умерла во время операции
Женщина скончалась во время плановой операции в одной из частных московских клиник, по данному факту следователи организовали проверку, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Обновлено в 06:55
Футбол
Джикия назначен капитаном «Спартака»
Обновлено в 05:51
Политика
Кремль сожалеет об отмене телемоста с Украиной
Идея украинского телеканала NewsOne провести телемост с каналом «Россия 1» была очень хорошей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:35
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Авто
Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq
На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено в 03:26
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста
Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Политика
Министр здравоохранения Крыма уходит в отставку
Глава Министерства здравоохранения Республики Крым Александр ГОЛЕНКО, который занимал эту должность с 2015 года, уходит в отставку.
Обновлено в 04:45
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Экономика
Кудрин считает, что «пузыря» потребкредитования в России пока нет
Критическая черта в росте потребкредитования в России не пройдена, пузыря еще нет, но ситуация требует постоянного анализа, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 07:32
Экономика
У компании отобрали 100 тонн пива за долги
В Томской области судебные приставы арестовали 100 тонн пива у компании с задолженностью по налогам более чем в 100 миллионов рублей.
Обновлено в 05:58
Наука
Археологи обнаружили в Израиле упоминающийся в библии город Секелаг
Во время раскопок на территории Израиля археологи обнаружили город, упоминавшийся на страницах библии.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
ВМФ России получит корвет «Меркурий» в 2022 году
Корвет проекта 20386 «Меркурий» передадут в распоряжение Военно-морского флота России в конце 2022 года, заявил генеральный директор судостроительного завода «Северная верфь» Игорь Пономарев.
Обновлено в 05:58
Здоровье
Шок: эксперты назвали, сколько соли и калорий в популярных бургерах
Средняя калорийность бургеров тоже оказалась высокой – примерно более 580 калорий на порцию.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Крупнейший европейский океанариум горел в Испании
Обновлено в 07:30
Политика
В Кремле прокомментировали утечку сообщений посла Великобритании в США
Телеканал CNN ранее сообщил, что посол Великобритании в США в направленных в Лондон дипломатических телеграммах называл американского президента Дональда Трампа "неумелым" и "некомпетентным".
Обновлено в 06:19
ЖКХ
Ливни затопили дороги Петербурга
Над Северной столицей разверзлись хляби небесные. Ливень, который методично проходит с севера на юг, подтопил дороги города.
Обновлено в 06:34
Политика
Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе
Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.
Обновлено в 07:30
Энергетика
«Роснефть» ограничила добычу нефти из-за «Транснефти»
«Вынужденное снижение добычи связано с сокращением «Транснефтью» приема нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям», — заявил РБК представитель «Роснефти».
Обновлено в 07:14
Политика
Протестующие в Тбилиси не поделили место у парламента
Кроме участников акций протеста, возле парламента присутствуют полицейские.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми "Хороши-и-и !"
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
ЕСПЧ присудил первую компенсацию жертве домашнего насилия из России
Европейский суд по правам человека присудил 25 875 евро Валерии Володиной из Ульяновска, которая жаловалась, что в полиция и суды не смогли ее защитить от домашнего насилия.
Обновлено в 07:02