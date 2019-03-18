Балотелли играл с «ПСЖ» в майке Рашфорда и хотел устроить провокациюЧемпионат вчера в 20:14

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли планировал устроить провокацию во время гостевого матча 29-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ» (1:3), сообщает Get French Football News со ссылкой на Canal+.

Балотелли играл с «ПСЖ» в майке Рашфорда и хотел устроить провокацию

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