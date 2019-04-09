Футбол
Балотелли грозит дисквалификация за удар соперникаРИА Новости 16:16
Нападающий французского футбольного клуба "Марсель" Марио Балотелли может быть дисквалифицирован на восемь матчей за то, что умышленно сломал нос сопернику, сообщает Football Italia. "Марсель" 5 апреля уступил на выезде "Бордо" в матче 31-го тура чемпионата Франции - 0:2.
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