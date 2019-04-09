Балотелли грозит дисквалификация до конца сезонаЧемпионат 15:22

Если вина форварда будет установлена, ему грозит дисквалификация на срок до восьми матчей. Учитывая, что «Марселю» осталось провести семь матчей в Лиге 1, Балотелли может пропустить остаток сезона. 28-летний Балотелли перешёл в «Марсель» в зимнее трансферное окно из «Ниццы».

Армия и оружие В ДНР квалифицировали обстрелы Донецка и Горловки как теракт Генеральная прокуратура самопровозглашённой Донецкой народной республики возбудила уголовные дела по статье о теракте в отношении командиров ВСУ после обстрелов Донецка и Горловки.

Театры Серебренников впервые после ареста вышел на сцену «Гоголь-центра» Режиссер Кирилл Серебренников, недавно освобожденный по решению суда из-под домашнего ареста (под подписку о невыезде), впервые за долгое время появился на сцене «Гоголь-центра».

Политика Глава Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России Президент России Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинисте в ходе выступления на пленарной сессии на V Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге поспорили из-за санкций, которые европейские страны ввели в отношении России, в том числе из-за ситуации вокруг Крыма.

Политика Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом» Президент России Владимир Путин пошутил над переводчиком, который заменил слово в его высказывании, во время встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Экономика Reuters: Венесуэла продолжает распродавать свое золото Из хранилищ Венесуэлы вывезены 8 т золота, их планируется продать за границу, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве латиноамериканской страны.

Политика Глава Минфина США исключил продажу своей компании «русскому олигарху» Глава американского Министерства финансов Стивен Мнучин, выступая перед членами комитета по финансовым услугам палаты представителей США, отказался ответить на вопрос законодателей о том, кто приобрел долю в его развлекательной компании RatPac-Dune Entertainment в 2017 году, однако заверил: «Это был не русский».

Футбол «Аугсбург» уволил главного тренера и его помощника Леманна Мануэль Баум отправлен в отставку с поста главного тренера «Аугсбурга», сообщается на официальном сайте немецкой команды.

Наука Содержащийся в перце капсаицин замедляет развитие рака легких Главный компонент перца чили — вещество под названием капсаицин — замедлило рак легких у модельных грызунов.

Политика Глава ДНР: Донбасс добивается возвращения в состав России Главная цель Донбасса заключается в возвращении на Родину (т. е. в Россию) полноправным членом, заявил в интервью телеканалу «Юнион» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Шоу-бизнес Звезда «Игры престолов» показала фото после инсульта Известная актриса, звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк опубликовала фотографии, которые были сделаны в 2011 году – тогда она перенесла тяжелую форму инсульта и проходила восстановление.

Политика ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.

Общество Россияне назвали размер достойной зарплаты Как пояснил "РГ" проректор Финансового университета Алексей Зубец, самые высокие средние значения желаемой зарплаты отмечены не только в Питере и Москве, но и в близких к столице городах-спутниках - Химках, Балашихе и Подольске.

Энергетика «Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2» «К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.

Происшествия Вооруженные налетчики украли €10 млн из самолета в аэропорту Тираны В министерстве внутренних дел Албании сообщили, что грабители украли из самолета в общей сложности €10 млн.

Политика Путин ответил строчкой из Ильфа и Петрова на вопрос о визите в США Президент России Владимир Путин в ходе международного форума «Арктика — территория диалога» ответил на вопрос о приглашении американского коллеги Дональда Трампа приехать в Вашингтон.

Происшествия СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.

Кино Церемония прощания с режиссером Георгием Данелия проходит в Доме кино Interfax-Russia.ru - Церемония прощания с режиссером, народным артистом СССР Георгием Данелия началась в Доме кино в Москве.

Политика Партия Нетаньяху лидирует при подсчете голосов на выборах в Израиле Правая партия "Ликуд" во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху лидирует при подведении итогов парламентских выборов, которые прошли накануне в Израиле.

Финансы Минэкономразвития уточнило прогноз курса рубля на 2019 год В ноябре прошлого года Минэкономразвития прогнозировало курс рубля в 2019 г. на уровне 63,9 руб./$.

Общество Новый формат: как и почему в Барнауле становятся востребованны европланировки Самые интересные варианты на рынке недвижимости Барнаула Фото: ИСК "Алгоритм" Квартиры с европланировкой с каждым годом пользуются все большей популярностью в Барнауле.

Политика В России могут появиться генетические паспорта В России к 2025 году появятся генетические паспорта, сообщает РБК со ссылкой на указ президента РФ Владимира Путина.

Космос Имя крупнейшей «безымянной» планете выберут в интернете Пользователи Сети смогут выбрать имя для крупнейшей «безымянной» карликовой планеты Солнечной системы — плутоида 2007 OR10.

Общество Правозащитники зафиксировали рекордно низкое число смертных казней Amnesty International зафиксировала снижение смертных казней в прошлом году на 31%, следует из доклада международной правозащитной организации.