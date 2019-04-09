Футбол

Балотелли грозит дисквалификация до конца сезонаЧемпионат вчера в 15:22

Если вина форварда будет установлена, ему грозит дисквалификация на срок до восьми матчей. Учитывая, что «Марселю» осталось провести семь матчей в Лиге 1, Балотелли может пропустить остаток сезона. 28-летний Балотелли перешёл в «Марсель» в зимнее трансферное окно из «Ниццы».
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Марио Балотелли
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий французского клуба «Олимпик Марсель» и сборной Италии, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата Европы 2012 года. Ранее выступал за итальянские «Лумеццане», «Интернационале» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а также французский клуб «Ницца».
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