Футбол
Балотелли грозит дисквалификация до конца сезонаЧемпионат вчера в 15:22
Если вина форварда будет установлена, ему грозит дисквалификация на срок до восьми матчей. Учитывая, что «Марселю» осталось провести семь матчей в Лиге 1, Балотелли может пропустить остаток сезона. 28-летний Балотелли перешёл в «Марсель» в зимнее трансферное окно из «Ниццы».
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Балотелли может быть дисквалифицирован на 8 матчей за сломанный нос сопернику
Спорт-Экспрессвчера в 15:07
Балотелли сломал нос защитнику «Бордо», Марио ждёт дисквалификация до конца сезона
Sport.ruвчера в 16:44
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