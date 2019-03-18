Футбол

Балотелли готовил провокацию с футболкой Рэшфорда на матч с «ПСЖ»Бомбардир.ру 01:52

В рамках 29-го тура Лиги 1 "ПСЖ" дома победил "Марсель" со счетом 3:1. Как сообщает The Mirror, в этом матче могла произойти провокация, которую готовил Марио Балотелли. Итальянец играл в майке нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, которую он надел под футболку «Марселя».
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