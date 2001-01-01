Футбол
Балотелли дисквалифицирован на 4 матчаSoccer.ru вчера в 16:32
Бывший форвард «Марселя» Марио Балотелли получил 4-матчевую дисквалификацию в Лиге 1. Причина - прямая красная карточка, которую он получил в игре против «Монпелье».
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Здоровье
Пространство «Здоровое общество» впервые заработает на ПМЭФ
Впервые в рамках Петербургского международного экономического форума заработает пространство «Здоровое общество».
Обновлено вчера в 07:56
Экономика
Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:24
Авто
Кроссоверы Lexus RX и RXL пережили рестайлинг
Компания Lexus обновила свои кроссоверы RX и RXL, продающиеся на китайском авторынке.
Обновлено в 01:08
Транспорт
В России резко подорожали билеты в плацкарт
После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
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Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
В Саратовской области арестовали подростка, напавшего на школу
Обновлено вчера в 12:56
Футбол
Александр Головин не сыграет в первом туре нового чемпионата Франции
Полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет помочь своей команде в матче первого тура нового чемпионата Франции.
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес
Участница «Холостяка» с Кридом поведала о быстром обогащении после проекта
Обновлено вчера в 10:20
Футбол
«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы
"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль ВМС Украины
В Киеве на судоверфи судостроительного завода «Кузня на Рибальскому» загорелся корабль Военно-морских сил Украины.
Обновлено вчера в 08:05
Политика
Соловьев прокомментировал скандал с Ольгой Скабеевой
Владимир Соловьев дал свой комментарий по поводу скандала между Ольгой Скабеевой и политологом Николаем Платошкиным.
Обновлено вчера в 12:37
Шоу-бизнес
В Сети раскритиковали ноги Наташи Королевой в коротком платье
На эфир Королева надела обтягивающее платье пудрового цвета, не скрывающее ее стройные ноги.
Обновлено вчера в 15:07
Транспорт
Власти Москвы и Подмосковья решили не выводить метро в область
Власти Москвы и Подмосковья решили не выводить метро в область - в Мытищи, Красногорск и Балашиху.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Напавший на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе отправлен под арест
Суд отправил под арест мужчину, который подозревается в нападении на сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополе.
Обновлено вчера в 12:27
Шоу-бизнес
«Юморист номер один»: Мокрый Галкин «отжигает» под песню Ротару
Зажигательное видео появилось в Instagram у дочери Пугачевой и Галкина.
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Шоу-бизнес
«Шурик, водку будешь?»: роковая роль приблизила смерть Александра Демьяненко
Судьба сыграла с Александром Демьяненко злую шутку. Роль народного любимца Шурика стала для него роковой и принесла немало страданий.
Обновлено в 00:20
Общество
ВЦИОМ: доля непьющих россиян сократилась до 33% за год
Порядка 67% россиян признались, что выпивают время от времени, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.
Обновлено вчера в 20:02
Общество
Эксперты назвали необходимый для прибавки к зарплате навык в России
Больше остальных на прибавку к зарплате при наличии знания иностранного языка могут рассчитывать руководители высшего и среднего звена (22%).
Обновлено в 00:00
Футбол
Ереванский «Бананц» сменит название
За тур до финиша чемпионата Армении «Бананц» занимает третье место.
Обновлено в 01:13
Энергетика
Минфин удивился словам главы «Транснефти» о взрыве машины замминистра
Министерство финансов удивлено реакцией «Транснефти» на слова министра Антона Силуанова о необходимости компании нести финансовую ответственность за загрязнение нефтепровода «Дружба»; ранее представитель нефтяной компании напомнил о взрыве машины первого замминистра финансов в 1997 году.
Обновлено вчера в 13:14
Армия и оружие
Россия отвергла обвинения США в нарушении ядерного договора
Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Обновлено вчера в 23:14
Армия и оружие
Военный вертолет разбился на Украине
Обновлено в 00:27
Культура
Впервые в истории YouTube канал набрал 100 млн подписчиков
Индийский YouTube-канал T-Series впервые в истории видеохостинга набрал более 100 млн подписчиков.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ
«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:44
Общество
МВД сократило список потенциально опасных пород собак
МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Зеленский назначил главу Службы безопасности президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Службы безопасности президента страны Максима Донца.
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
Экс-глава Дальневосточной таможни Фомин арестован по делу о коррупции
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего руководителя Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) Павла Фомина по делу о коррупции, сообщили в суде.
Обновлено вчера в 10:54
Армия и оружие
Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной
Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.
Обновлено вчера в 15:26