Футбол

Балотелли дисквалифицирован на 4 матчаSoccer.ru вчера в 16:32

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Бывший форвард «Марселя» Марио Балотелли получил 4-матчевую дисквалификацию в Лиге 1. Причина - прямая красная карточка, которую он получил в игре против «Монпелье».
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Балотелли дисквалифицирован на четыре матча

Чемпионат02:28

Балотелли дисквалифицирован на четыре матча

Спорт-Экспресс00:26

Балотелли получил 4-матчевую дисквалификацию

Евро-футбол.рувчера в 15:08

Балотелли дисквалифицирован на четыре матча

Матч ТВвчера в 16:00

Балотелли дисквалифицирован на четыре матча

Sportbox.RUвчера в 16:00

Балотелли дисквалифицирован на 4 матча

Soccer.ruвчера в 16:32
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Марио Балотелли
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий французского клуба «Олимпик Марсель» и сборной Италии, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата Европы 2012 года. Ранее выступал за итальянские «Лумеццане», «Интернационале» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а также французский клуб «Ницца».
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