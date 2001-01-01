Новоиспечённый нападающий клуба "Брешия" Марио Балотелли рассказал о желании вернуться в сборную Италии.

Балотелли: «Нацелен завоевать место в сборной Италии на Евро-2020»

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