Футбол
Балотелли: «Нацелен завоевать место в сборной Италии на Евро-2020»Евро-футбол.ру 12:41
Новоиспечённый нападающий клуба "Брешия" Марио Балотелли рассказал о желании вернуться в сборную Италии.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:21, Ашберн
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На борту судна находились российские журналисты, а также некоторые члены делегации, которые сопроводят президента России Владимира Путина во время его визита для переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 08:48
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Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
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Twitter запретит рекламу государственных СМИ
Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.
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В Шотландии мужчина упал в день своей свадьбы и оказался в коме. Об этом сообщает Scottish Daily Record.
Обновлено в 15:18
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«МЮ» упустил победу в матче чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном»
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Команда президента Украины Владимира Зеленского разработала меры по снижению цен на электроэнергию.
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Общество
Минздрав предложил штрафовать россиян за перекуры на работе
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Обновлено 17 августа в 20:27
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют потепление до +30 °С в Москве
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Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки
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Экономика
Определены крупнейшие должники России
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Обновлено вчера в 22:58
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В России ускорилась убыль населения
В первом полугодии 2019 года в России ускорилась естественная убыль населения, следует из доклада, опубликованного на сайте Росстата.
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Бывший тренер сборной России и нынешний наставник «Олимпиакоса» Дэвид Блатт признался, что ему диагностировали серьезное заболевание — первично-прогрессирующий рассеянный склероз.
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Космическая радиация оказалась сравнительно безопасной для мозга крыс
Российские ученые выяснили, что ионизирующее излучение в дозах, которые могут получить космонавты во время межпланетного перелета, может быть безопасно для головного мозга.
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