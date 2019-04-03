Футбол

Балотелли: «Бонуччи повезло, что меня не было рядом»Soccer.ru 10:59

После встречи защитник "бьянконери" Леонардо Бонуччи заявил, что Кин сам виноват в том, что провоцировал фанатов.
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Марио Балотелли — Кину: «Бонуччи повезло, что меня там не было»

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Форвард «Ювентуса» стал жертвой расизма

Газета.Ruвчера в 20:45

Балотелли: «Бонуччи повезло, что меня не было рядом»

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"В любом случае - нет расизму!" Новый комментарий Бонуччи о ситуации с Кином

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Яя Туре: Бонуччи должен извиниться перед М. Кином, а затем — перед «Ювентусом»

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Стерлинг и Балотелли раскритиковали Бонуччи

Sport24.ru08:31

Марио Балотелли — Кину: «Бонуччи повезло, что меня там не было»

Sportbox.RU14:11
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Политика

Байден ответил на претензии обвинивших его женщин

Претензии женщин, обвинивших бывшего вице-президента США в неподобающем поведении, прокомментировал Джо Байден.
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Общество

В Чечне выделят 35 млн на уборку вокруг резиденции Кадырова

Правительство Чеченской Республики разместило тендер на уборку территории вокруг резиденции главы региона Рамзана Кадырова.
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Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде

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Гаджеты

Пользователи iPad Pro жалуются на замирание изображения на экране

Владельцы iPad Pro 2016, 2017 и 2018 годов жалуются на проблемы с «фризами» экранов и другими сбоями.
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Гаджеты

Реклама «спортивных AirPods» от Apple появилась до анонса

В Лос-Анджелесе заметили рекламу Powerbeats Pro — пока еще не анонсированных Apple беспроводных наушников под брендом Beats.
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Экономика

«Газпром» активизирует локализацию оборудования для СПГ и шельфа

"Газпром" в среднесрочной и долгосрочной перспективе ожидает появления у компании новых крупных проектов по таким направлениям, как сжижение природного газа, работа на шельфе и газопереработка, в связи с чем активизирует работу с партнерами по локализации оборудования в данных сферах, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
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Меган Маркл и принц Гарри завели общий аккаунт в Instagram

Меган Маркл вернулась в социальные сети и на этот раз сделала это вместе с принцем Гарри: пара завела общий аккаунт в Instagram.
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия

В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми

В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено вчера в 16:30
Футбол

«Челси» разгромил «Брайтон» и поднялся на 5-е место

В перенесенном матче 27-го тура АПЛ «Челси» разгромил «Брайтон» (3:0). Победа позволила лондонцам набрать 63 очка и подняться на 5-е место в таблице.
Обновлено в 07:42
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От чего умер актер Алексей Булдаков

В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Культура

Актер Дольф Лундгрен захотел встретиться с Путиным

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Политика

В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины

Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:26
Армия и оружие

Журнал Минобороны рассказал, что российские военные владеют телепатией

Автор статьи, полковник запаса Николай Поросков утверждает, что технологию разработали еще советские военные в середине 1980-х годов.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие

Истребители ВВС Британии сопроводили российские бомбардировщики Ту-160

Обновлено в 16:15
Армия и оружие

На доработку легкого военно-транспортного Ил-112В отвели около года

Ранее в марте стало известно, что военные не закроют проект по созданию нового легкого транспортника Ил-112В, несмотря на многолетнюю задержку реализации и неоднократные переносы сроков первого полета.
Обновлено в 03:15
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 16:25
Общество

Бумажный СНИЛС в России отменили

В России заменили бумажное свидетельство обязательного пенсионного страхования на электронное.
Обновлено вчера в 22:08
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Венесуэла надеется на помощь РФ по восстановлению энергоснабжения

Действующие власти Венесуэлы рассчитывает на поддержку России в вопросах восстановления энергоснабжения в стране.
Обновлено в 16:45
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Борис Горовой: VAR России необходим

В российском футболе совсем скоро произойдет историческое событие — впервые будет использована система видеопомощи арбитрам — VAR.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие

ВКС РФ уничтожили базу связи боевиков в провинции Идлиб

Целью в основном являлась вершина горы Наби-Аюб в районе Джебель аз-Завия. Там располагалась база связи данной группировки.
Обновлено в 08:12
Экономика

Кремль требует разъяснений, почему у россиян нет денег на обувь

Пресс-секретарь президента России не понял, откуда у Росстата информация, что россиянам не хватает денег на обувь.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Протестующие в Ингушетии сообщили о пропаже пятерых задержанных

Пять участников протеста в Ингушетии, задержанные утром 3 апреля после массовых обысков, до сих пор не вышли на связь.
Обновлено в 15:49
Энергетика

Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения

В соответствии с решением кабмина компании «Нафтогаз Украины» разрешается продавать газ населению по средней для промышленности цене, но лишь в том случае, если та опускается ниже установленной ранее для бытовых потребителей планки в 8,55 грн за кубометр.
Обновлено в 06:06
Единоборства

Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге

Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:01
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СКА поборолся с ЦСКА в четвертой игре серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
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К концу года в Польше может открыться бассейн глубиной в сорок пять метров, сообщает CNN.
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Жена Кокорина: «Кажется, этот ад никогда не закончится»

Гражданская жена Александра Кокорина Дарья Валитова прокомментировала решение Пресненского суда продлить срок ареста футболиста до 25 сентября.
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Леонардо Бонуччи
Итальянский футболист
Итальянский футболист, центральный защитник клуба «Ювентус», а также национальной сборной Италии, в которой выступает с 2010 года. Участник Чемпионата Европы 2016 года, а также чемпионатов мира 2010 и 2014 годов. Серебряный призёр Чемпионата Европы 2012 года. Бронзовый призёр Кубка конфедераций 2013 года.
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Мойзе Кин
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий клуба «Ювентус» и сборной Италии.
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