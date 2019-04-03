Футбол
Балотелли: «Бонуччи повезло, что меня не было рядом»Soccer.ru 10:59
После встречи защитник "бьянконери" Леонардо Бонуччи заявил, что Кин сам виноват в том, что провоцировал фанатов.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:13, Ашберн
Политика
Байден ответил на претензии обвинивших его женщин
Претензии женщин, обвинивших бывшего вице-президента США в неподобающем поведении, прокомментировал Джо Байден.
Обновлено в 16:47
Общество
В Чечне выделят 35 млн на уборку вокруг резиденции Кадырова
Правительство Чеченской Республики разместило тендер на уборку территории вокруг резиденции главы региона Рамзана Кадырова.
Обновлено в 09:12
Общество
Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде
Обновлено в 11:05
Гаджеты
Пользователи iPad Pro жалуются на замирание изображения на экране
Владельцы iPad Pro 2016, 2017 и 2018 годов жалуются на проблемы с «фризами» экранов и другими сбоями.
Обновлено в 08:16
Гаджеты
Реклама «спортивных AirPods» от Apple появилась до анонса
В Лос-Анджелесе заметили рекламу Powerbeats Pro — пока еще не анонсированных Apple беспроводных наушников под брендом Beats.
Обновлено в 13:22
Экономика
«Газпром» активизирует локализацию оборудования для СПГ и шельфа
"Газпром" в среднесрочной и долгосрочной перспективе ожидает появления у компании новых крупных проектов по таким направлениям, как сжижение природного газа, работа на шельфе и газопереработка, в связи с чем активизирует работу с партнерами по локализации оборудования в данных сферах, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри завели общий аккаунт в Instagram
Меган Маркл вернулась в социальные сети и на этот раз сделала это вместе с принцем Гарри: пара завела общий аккаунт в Instagram.
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия
В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми
В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено вчера в 16:30
Футбол
«Челси» разгромил «Брайтон» и поднялся на 5-е место
В перенесенном матче 27-го тура АПЛ «Челси» разгромил «Брайтон» (3:0). Победа позволила лондонцам набрать 63 очка и подняться на 5-е место в таблице.
Обновлено в 07:42
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Культура
Актер Дольф Лундгрен захотел встретиться с Путиным
Обновлено в 12:35
Политика
В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины
Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:26
Армия и оружие
Журнал Минобороны рассказал, что российские военные владеют телепатией
Автор статьи, полковник запаса Николай Поросков утверждает, что технологию разработали еще советские военные в середине 1980-х годов.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
Истребители ВВС Британии сопроводили российские бомбардировщики Ту-160
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
На доработку легкого военно-транспортного Ил-112В отвели около года
Ранее в марте стало известно, что военные не закроют проект по созданию нового легкого транспортника Ил-112В, несмотря на многолетнюю задержку реализации и неоднократные переносы сроков первого полета.
Обновлено в 03:15
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 16:25
Общество
Бумажный СНИЛС в России отменили
В России заменили бумажное свидетельство обязательного пенсионного страхования на электронное.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Венесуэла надеется на помощь РФ по восстановлению энергоснабжения
Действующие власти Венесуэлы рассчитывает на поддержку России в вопросах восстановления энергоснабжения в стране.
Обновлено в 16:45
Футбол
Борис Горовой: VAR России необходим
В российском футболе совсем скоро произойдет историческое событие — впервые будет использована система видеопомощи арбитрам — VAR.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
ВКС РФ уничтожили базу связи боевиков в провинции Идлиб
Целью в основном являлась вершина горы Наби-Аюб в районе Джебель аз-Завия. Там располагалась база связи данной группировки.
Обновлено в 08:12
Экономика
Кремль требует разъяснений, почему у россиян нет денег на обувь
Пресс-секретарь президента России не понял, откуда у Росстата информация, что россиянам не хватает денег на обувь.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Протестующие в Ингушетии сообщили о пропаже пятерых задержанных
Пять участников протеста в Ингушетии, задержанные утром 3 апреля после массовых обысков, до сих пор не вышли на связь.
Обновлено в 15:49
Энергетика
Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения
В соответствии с решением кабмина компании «Нафтогаз Украины» разрешается продавать газ населению по средней для промышленности цене, но лишь в том случае, если та опускается ниже установленной ранее для бытовых потребителей планки в 8,55 грн за кубометр.
Обновлено в 06:06
Единоборства
Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге
Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:01
Общество
Хоккеист Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн рублей
Обновлено вчера в 10:17
Кино
Актриса Любовь Матюшина потеряла сознание у Ленкома
Обновлено в 14:18
Общество
Эрнста попросили найти управу на Малышеву
Обновлено в 15:31
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
СКА поборолся с ЦСКА в четвертой игре серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:23
Общество
В Польше откроется самый глубокий бассейн в мире
К концу года в Польше может открыться бассейн глубиной в сорок пять метров, сообщает CNN.
Обновлено в 16:01
Футбол
Жена Кокорина: «Кажется, этот ад никогда не закончится»
Гражданская жена Александра Кокорина Дарья Валитова прокомментировала решение Пресненского суда продлить срок ареста футболиста до 25 сентября.
Обновлено в 16:53