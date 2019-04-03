Футбол

Леонардо Бонуччи: «Мои слова о Кине неверно интерпретировали»Sports.ru 17:24

Кальяри — Ювентус
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Сардиния Арена»
20′
Мойсе Кин
22′
Леонардо Бонуччи
Жуан Педро
34′
Харис Ликояннис
39′
61′
Мартин Касерес
Родриго Бентанкур
Артур Ионица
Вальтер Бирса
68′
Жуан Педро
Альберто Черри
76′
Паоло Панкрацио Фараго
Симоне Падоин
76′
Дарио Срна
82′
85′
Мойсе Кин
90′+3′
Федерико Бернардески
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал свое высказывание о равной вине форварда Мойзе Кина и фанатов «Кальяри» после инцидента с расистскими оскорблениями игрока.
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Леонардо Бонуччи
Мы профессионалы и не должны провацировать других. Кин не должен был так праздновать свой гол.
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Итальянский футболист, нападающий клуба «Ювентус» и сборной Италии.
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