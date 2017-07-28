Армия и оружие
Баллистические ракеты КНДР не долетели до ЯпонииГазета.Ru 03:59
"Наши вооруженные силы сегодня [в среду] на рассвете в 05.06 и 05.27 (местное время, соответственно 23.06 и 23.27 мск во вторник) зафиксировали в районе Кальма у города Вонсан пуски в северо-восточном направлении в море двух баллистических ракет малого радиуса действия", - заявили в объединенном комитете начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Южной Кореи.
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Премьер Японии Абэ: пуски северокорейских ракет не угрожали безопасности страны
Вести.Ruвчера в 23:39
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