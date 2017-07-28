"Наши вооруженные силы сегодня [в среду] на рассвете в 05.06 и 05.27 (местное время, соответственно 23.06 и 23.27 мск во вторник) зафиксировали в районе Кальма у города Вонсан пуски в северо-восточном направлении в море двух баллистических ракет малого радиуса действия", - заявили в объединенном комитете начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Южной Кореи.

Баллистические ракеты КНДР не долетели до Японии

Футбол Новичок московского «Динамо» извинился за публикацию интимного видео Новичок московского «Динамо» Клинтон Н'Жье извинился за публикацию в социальной сети Snapchat собственного видео интимного содержания.

Гаджеты Более 100 тыс. смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro продали за 2 минуты В компании уже поделились успехами в продажах моделей, заявив, что более 100 тыс. смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro они продали за 2 минуты.

Экономика «Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.

Происшествия Теракт предотвратили в Татарстане Федеральная служба безопасности и российское МВД предотвратили теракт в Татарстане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.

Наука В США разрабатывают самолет без механизации крыла Создание самолета без механизации крыла осуществляется в рамках инициативы CRANE.

Экономика «Евраз» в первом полугодии увеличил производство стали на 2,7% Объём производства стали предприятиями группы «Евраз» в первом полугодии составил 6,9 млн тонн, что на 2,7% превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года.

Общество Названы самые похищаемые товары в магазинах России Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.

Общество Умерла художница Варвара Родченко Художница Варвара Родченко скончалась в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте московского Мультимедиа Арт Музея.

Наука Новый двигатель позволит дронам летать несколько дней подряд Используя новую конструкцию, теперь ученые планируют достигнуть эффективности в 50 процентов в ближайшее время, используя новые научные схемы.

Общество Леонардо Ди Каприо написал в Сети о пожарах в Сибири Голливудский актер Леонардо Ди Каприо в Инстаграме высказался по поводу лесных пожаров в Сибири.

Происшествия Лесные пожары в Красноярском крае начала тушить авиация МЧС В Красноярском крае авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства.

Происшествия Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.

Происшествия На Урале восемь человек пострадали в ДТП с автобусом По данным Госавтоинспекции Свердловской области, за помощью к врачам обратились восемь человек.

Игры Оригинальная Diablo стала доступна в браузере Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.

Шоу-бизнес Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.

Политика Путин облегчил получение автомобильных номеров Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит самостоятельно получать автомобильные номера у производителей.

Авто Запустили производство новых Subaru Legacy и Outback Японский автопроизвоитель начал серийное производство моделей Legacy и Outback нового поколения на своем заводе в штате Индиана, США.