Футбол

«Баллимена» обыграла «Рунавик» в предварительном раунде ЛЕМатч ТВ вчера в 16:41

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Североирландский клуб «Баллимена Юнайтед» победил «Рунавик» с Фарерских островов в рамках предварительного раунда Лиги Европы. Встреча прошла в Баллимене и завершилась со счетом 2:0. В параллельных встречах «Ла-Фьорита» уступила «Энгордани», а «Приштина» и «Сент-Джозефс» сыграли вничью.
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Спорт-Экспрессвчера в 16:45

«Баллимена» обыграла «Рунавик» в предварительном раунде ЛЕ

Матч ТВвчера в 16:41

«Баллимена» обыграла «Рунавик» в предварительном раунде ЛЕ

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«Баллимена Юнайтед» — «НСИ Рунавик». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч предварительного раунда Лиги Европы 27 июня 2019 года

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