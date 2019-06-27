«Баллимена» обыграла «Рунавик» в предварительном раунде ЛЕМатч ТВ 16:41

Североирландский клуб «Баллимена Юнайтед» победил «Рунавик» с Фарерских островов в рамках предварительного раунда Лиги Европы. Встреча прошла в Баллимене и завершилась со счетом 2:0. В параллельных встречах «Ла-Фьорита» уступила «Энгордани», а «Приштина» и «Сент-Джозефс» сыграли вничью.

Общество Очевидное: доклад правительства о политике в сфере образования – а все остальное невероятно По страницам разбросано множество фактуальной информации и статистических данных, призванных это доказать, о том, сколько образовательных учреждений на необъятных просторах нашей Родины уже функционируют, и какие, и где, и сколько планируется построить еще, и какая достигнута доступность дошкольного образования.

Здоровье В России ужесточат контроль качества донорской крови Контроль качества донорской крови будет усовершенствован в России, в частности, за счет проверки ее компонентов во всех без исключения случаях донации.

Политика Зеленский потребовал объяснений от Климкина Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава МИД страны Павел Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Политика Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.

Общество Forbes составил рейтинг лучших российских вузов Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России.

Интернет «Яндекс» подтвердил попытку взлома сервисов компании Компания "Яндекс" подтвердила, что ее серверы подверглись попытке взлома, однако ущерб нанесен не был, поскольку специалистам холдинга удалось своевременно выявить атаку и нейтрализовать ее, передает НСН.

Политика Медведчук и республики Донбасса договорились об освобождении пленных Председатель политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук договорился с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником об освобождении нескольких украинских граждан.

Музыка Егор Крид посвятил новый клип своей бабушке Новую работу певец посвятил своей бабушке, скончавшейся в 2010 году.

Общество Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".

Политика Путин ответил на вопрос о преемнике Владимир Путин признался, что уже с первого срока работы на посту президента размышлял о преемнике.

Общество В Иркутской области ввели режим ЧС из-за паводка Уточняется, что режим ЧС в Иркутской области введен с 13.00 (08.00 по Москве) четверга, 27 июня.

Финансы Россия и Китай отказались от расчетов в долларах Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.

Шоу-бизнес Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.

Происшествия Более 360 россиян застряли в аэропорту Антальи из-за задержки рейса Более 360 россиян не могут вылететь из аэропорта турецкой Антальи из-за задержек рейса.

Политика Гройсман рассказал, когда Украина сможет обеспечивать себя газом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что за пять лет страна сможет самостоятельно покрывать потребности газа.

Интернет Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.