Футбол
«Баллимена» обыграла «Рунавик» в предварительном раунде ЛЕМатч ТВ 16:41
Североирландский клуб «Баллимена Юнайтед» победил «Рунавик» с Фарерских островов в рамках предварительного раунда Лиги Европы. Встреча прошла в Баллимене и завершилась со счетом 2:0. В параллельных встречах «Ла-Фьорита» уступила «Энгордани», а «Приштина» и «Сент-Джозефс» сыграли вничью.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 20:43, Вашингтон
Шоу-бизнес
Алена Шишкова лишилась собственного бизнеса
Обновлено в 13:40
Общество
Очевидное: доклад правительства о политике в сфере образования – а все остальное невероятно
По страницам разбросано множество фактуальной информации и статистических данных, призванных это доказать, о том, сколько образовательных учреждений на необъятных просторах нашей Родины уже функционируют, и какие, и где, и сколько планируется построить еще, и какая достигнута доступность дошкольного образования.
Обновлено в 13:00
Экономика
В России сократилось развитие гипермаркетов
В России сворачивается развитие гипермаркетов.
Обновлено в 18:54
Здоровье
В России ужесточат контроль качества донорской крови
Контроль качества донорской крови будет усовершенствован в России, в частности, за счет проверки ее компонентов во всех без исключения случаях донации.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
Российских журналистов обстреляли в Донбассе
Обновлено в 18:07
Политика
Зеленский потребовал объяснений от Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава МИД страны Павел Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:37
Политика
Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной
Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.
Обновлено в 12:32
Общество
Forbes составил рейтинг лучших российских вузов
Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России.
Обновлено в 03:26
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию
Обновлено в 18:05
Космос
NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид
Обновлено в 15:44
Интернет
«Яндекс» подтвердил попытку взлома сервисов компании
Компания "Яндекс" подтвердила, что ее серверы подверглись попытке взлома, однако ущерб нанесен не был, поскольку специалистам холдинга удалось своевременно выявить атаку и нейтрализовать ее, передает НСН.
Обновлено в 17:20
Политика
Медведчук и республики Донбасса договорились об освобождении пленных
Председатель политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук договорился с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником об освобождении нескольких украинских граждан.
Обновлено в 06:22
Наука
Учеными создана первая настоящая киберпчела, которая может летать
Инженерами из Гарварда создана первая настоящая киберпчела, которая может по-настоящему летать.
Обновлено в 18:13
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в ХМАО
Обновлено в 13:51
Транспорт
Тоннель под малаховским кольцом и система постаматов: 5 идей, как спасти Барнаул от пробок
Обновлено в 20:18
Музыка
Егор Крид посвятил новый клип своей бабушке
Новую работу певец посвятил своей бабушке, скончавшейся в 2010 году.
Обновлено в 08:21
Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Политика
Путин ответил на вопрос о преемнике
Владимир Путин признался, что уже с первого срока работы на посту президента размышлял о преемнике.
Обновлено в 15:54
Баскетбол
Россиянки уступили Бельгии в первом матче Евробаскета-2019
Обновлено в 14:14
Общество
В Иркутской области ввели режим ЧС из-за паводка
Уточняется, что режим ЧС в Иркутской области введен с 13.00 (08.00 по Москве) четверга, 27 июня.
Обновлено в 04:41
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе
Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Более 360 россиян застряли в аэропорту Антальи из-за задержки рейса
Более 360 россиян не могут вылететь из аэропорта турецкой Антальи из-за задержек рейса.
Обновлено в 20:38
Хоккей
«Витязь» пополнился тремя игроками СКА
Обновлено в 18:56
Космос
Ученые рассказали, как земляне будут заселять Млечный Путь
Обновлено в 15:12
Политика
Гройсман рассказал, когда Украина сможет обеспечивать себя газом
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что за пять лет страна сможет самостоятельно покрывать потребности газа.
Обновлено в 17:33
Интернет
Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска
Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено в 15:29
Политика
Тереза Мэй заявила о готовности улучшения отношений с Россией
Премьер-министр Великобритании заявила о том, что страна готова к улучшению отношений с Российской Федерацией.
Обновлено в 19:38
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать акцию в поддержку сестер Хачатурян в центре столицы
Сёстры Хачатурян были задержаны год назад по обвинению в убийстве своего отца.
Обновлено в 12:03