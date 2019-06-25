Футбол

Баллак может войти в тренерский штаб Лэмпарда в «Челси»Евро-футбол.ру вчера в 10:09

Бывший футболист "Челси" Михаэль Баллак может вернуться в клуб в качестве тренера. Как сообщает Sky Germany, немец может войти в тренерский штаб Фрэнка Лэмпарда, который в ближайшее время должен возглавить "синих". 42-летний Баллак защищал цвета "Челси" с 2006 по 2010 год.
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