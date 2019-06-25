Футбол
Баллак может войти в штаб Лэмпарда в «Челси»Sports.ru 09:51
По информации Sky Sport Deutschland, в его штаб может войти экс-партнер по лондонскому клубу Михаэль Баллак. На данный момент этот вопрос обсуждается.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 13:49, Вашингтон
Экономика
Рынок на распутье: какие факторы повлияют на биржевые торги в США
Что еще повлияет на настроения инвесторов Белый дом подтвердил, что Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в японской Осаке в конце недели.
Обновлено в 09:26
Путешествия
Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал
«Байкал вызывает все больше беспокойства», – признался специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Всероссийском водном конгрессе.
Обновлено в 10:05
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Политика
Мэр Тбилиси заявил о полной безопасности Грузии для русских туристов
Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что российским туристам в Грузии ничего не угрожает. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 13:20
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Москвичей экстренно эвакуируют из-за крупного пожара
Обновлено в 13:36
Общество
Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Экономика
Американская AbbVie купит производителя ботокса Allergan за $63 млрд
Американская биофармацевтическая компания AbbVie купит ирландского производителя ботокса Allergan за $63 млрд, сообщает Financial Times.
Обновлено в 09:41
Общество
Росреестр изменил информацию об особняке главы московского ФСБ
Росреестр внес поправки через несколько дней после публикации совместного расследования ряда изданий, в которой говорилось об особняках офицеров ФСБ.
Обновлено в 05:00
Происшествия
На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело
Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.
Обновлено в 12:03
Общество
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Кино
Джордж Клуни снимет постапокалиптическую драму для Netflix
Обновлено в 07:30
Экономика
Российским чиновникам поднимут оклады и пенсии
Увеличение оклада чиновников произойдет за счет средств, сэкономленных за счет запланированного на ближайшие годы сокращения госаппарата (на 5-10%) без сокращения фондов оплаты труда госслужащих, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:25
Экономика
На Украине анонсировали выпуск банкноты с лауреатом Сталинской премии
На лицевой стороне новой банкноты появится портрет Владимира Вернадского — уроженца Санкт-Петербурга, первого президента Украинской академии наук (1918–1921), философа, ученого-естествоиспытателя, основателя биогеохимии и лауреата Сталинской премии I степени «за многолетние выдающиеся работы в области науки и техники» за 1942 год.
Обновлено в 11:20
Транспорт
Верховный суд РФ решил лишать прав за грязные номера
Согласно постановлению пленума ВС РФ, штраф за намеренно скрытые номера составит 5 тысяч рублей.
Обновлено в 07:52
Политика
В Чехии пробы не подтвердили наличие примесей в нефти из «Дружбы»
Ранее Минпромторг Чехии заявил о повышенном загрязнении сырья на участке словацко-украинской границы Новые тесты не подтвердили наличие загрязнений в нефтепроводе "Дружба".
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Стал известен райдер Аллы Пугачевой
Юбилейное шоу Аллы Пугачевой оказалось не последним крупным концертом певицы: Примадонна собралась с сольником в Минск.
Обновлено в 10:40
Политика
Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ
Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.
Обновлено в 07:49
Происшествия
В Башкирии нашли автомобиль сбежавшей Луизы Хайруллиной
Обновлено в 09:29
Происшествия
В Тольятти убит чемпион Самарской области по дзюдо
Как сообщает паблик федерации дзюдо Тольятти в социальной сети «Вконтакте», погибшим в результате конфликта в одном из городских кафе стал Евгений Кушнир, который был действующим чемпионом Самарской области по дзюдо в весе до 81 кг.
Обновлено в 04:05
Энергетика
Нефтяники получат компенсацию за поставки топлива на внутренний рынок
Министерство финансов и министерство энергетики России договорились о компенсациях нефтяным компаниям за поставку топлива на внутренний рынок России, об этом заявили в Минфине.
Обновлено в 13:26
Политика
Захарова высмеяла отзыв украинского посла из ПАСЕ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отзыв посла Украины при Совете Европы для консультаций.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь
В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Общество
Ростов признали самым агрессивным городом России
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале
Обновлено в 13:36
Политика
Вахтанг Кикабидзе прокомментировал противостояние России и Грузии
Вахтанг Кикабидзе высказался по поводу противостояния России и Грузии.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Харатьяна возмужал и стал «копией» актера
Супруга Дмитрия Харатьяна Марина Майко в честь своего 49-летнего дня рождения поделилась редким фотоснимком, на котором она запечатлена в окружении своего 59-летнего мужа и 21-летнего сына Ивана.
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