Футбол

Баллак может войти в штаб Лэмпарда в «Челси»Sports.ru 09:51

По информации Sky Sport Deutschland, в его штаб может войти экс-партнер по лондонскому клубу Михаэль Баллак. На данный момент этот вопрос обсуждается.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Баллак может вернуться в «Челси» по инициативе Лэмпарда

ProstoProSport10:29

Баллак может войти в тренерский штаб Лэмпарда в «Челси»

Чемпионат10:16

Баллак может вернуться в «Челси»

Soccer.ru10:09

Баллак может войти в тренерский штаб Лэмпарда в «Челси»

Евро-футбол.ру10:09

Баллак может войти в тренерский штаб Лэмпарда в «Челси»

Спорт-Экспресс09:59

Баллак может войти в штаб Лэмпарда в «Челси»

Sports.ru09:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:47, Вашингтон
Политика

Первая зарплата Зеленского на посту президента составила менее $500

Обновлено в 09:15
Политика

Члены Правительства КЧР поддержали изменения в проект постановления, предусматривающие совершенствование паллиативной медицинской помощи

Члены Правительства КЧР одобрили внесение изменений в постановление Правительства КЧР «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов в Карачаево-Черкесской Республике».
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Политика

FAZ рассказала о неотвратимом возвращении России в ПАСЕ

Украинская сторона в последний момент пытается предотвратить снятие санкций с российских депутатов в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пишет FAZ.
Обновлено в 09:42
Политика

Зеленский перевел чиновников своей администрации в новый офис

Президент Украины Владимир Зеленский перевел чиновников своей администрации в новосозданный офис главы государства, соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
Обновлено в 10:26
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Политика

Экс-президента Армении Кочаряна взяли под стражу

Сотрудники полиции Армении взяли под стражу экс-президента страны Роберта Кочаряна, решение об аресте которого принял во вторник Апелляционный суд страны.
Обновлено в 10:16
Спорт

Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Хоккей

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Орпик объявил о завершении карьеры

Американский хоккеист Брукс Орпик объявил о завершении профессиональной карьеры.
Обновлено в 09:53
Политика

Украинский депутат в зале ПАСЕ оскорбил всех россиян

Депутат Верховный рады Украины Борислав Береза, разочарованный результатами голосования Парламентской ассамблеи Совета Европы по восстановлению полномочий России, оскорбительно высказался о россиянах.
Обновлено в 07:46
Общество

Тульский школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено вчера в 15:40
Политика

Кикабидзе порассуждал о Грузии и России

Любимый артист всех советских зрителей Вахтанг Кикабидзе давно уже не приезжает в Россию — сразу после войны 2008 года.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Дети отравились в поезде по дороге из Анапы в Екатеринбург

Обновлено в 06:24
Армия и оружие

Ростех раскрыл характеристики новейшего дрона-разведчика «Корсар»

Представители Ростеха рассказали о характеристках новейшего разведывательного беспилотника "Корсар".
Обновлено в 04:58
Наука

Ледники Эльбруса стали таять в три раза быстрее

Российские исследователи сообщают о том, что за последние двадцать лет почти в три раза ускорилось таяние ледников Эльбруса по сравнению с показателями середины прошлого века.
Обновлено в 03:08
Политика

В Крыму создадут новый десантно-штурмовой полк

В Крыму планируется создать новый десантно-штурмовой полк он станет третьим полком в составе 7-й десантно-штурмовой дивизии, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Обновлено в 09:52
Транспорт

На одобренный Путиным мегапроект потратят полтора триллиона рублей

Стоимость высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург предварительно оценивается в 1,5 триллиона рублей.
Обновлено в 09:19
Общество

ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе

В Москве Верховный суд РФ рассматривает апелляцию по вопросу референдума по свалке в Шиесе Архангельской области, сообщает 25 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:57
Экономика

На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен

Обновлено в 06:00
Политика

Задержанные украинские катера исчезли в Керчи

В России под арестом остаются 24 украинских моряка, задержанных во время инцидента в Керченском проливе, когда корабль ФСБ навалом остановил один из украинских катеров, следующих в территориальных водах России, которые в Киеве не признают.
Обновлено в 10:26
Авто

Электромобиль Lightyear One оснащен солнечной батареей

За ночь от обычной розетки с напряжением 230 В аккумулятор Lightyear One заряжается до уровня, достаточного, чтобы проехать 400 км. Каждый час зарядки от солнечной батареи добавляет до 12 км пробега.
Обновлено в 09:54
Экономика

Золото подорожало до максимума за шесть лет

Стоимость драгметалла с немедленной поставкой в ходе торгов в Лондоне в понедельник повысилась на 1,4% - до $1439,21 за унцию.
Обновлено в 04:39
Экономика

Орешкин рассказал о своем видении будущего глобального кризиса

Чтобы избежать нового глобального кризиса, нужна новая модель глобализации, которая должна быть основана не только на свободном передвижении товаров, но и на снятии ограничений на передвижение технологий, а также на свободном доступе к образованию в любых учреждениях мира.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес

Стал известен райдер Аллы Пугачевой

Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о райдере артистки. Об этом сообщает StarHit во вторник, 25 июня.
Обновлено в 10:22
Общество

Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета

Обновлено в 02:58
Происшествия

Медсестра привязала ребенка к кровати в московской больнице

В московской больнице медсестра пыталась привязать ребенка к кровати. Видео, снятое в палате, было размещено в соцсетях.
Обновлено в 08:15
Футбол

Сборная России по пляжному футболу уступила испанцам на старте Евроигр

Обновлено в 09:59
Происшествия

На востоке Камчатки произошло сильное землетрясение

Обновлено в 05:30
Армия и оружие

Индия обвинила Россию в поставке некачественных ракет

Обновлено в 07:28
Политика

Кремль: никто не собирается запрещать гражданам РФ ездить в Грузию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что россиянам не будут запрещать поездки в Грузию.
Обновлено в 06:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаэль Баллак
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник. Входит в список ФИФА 100. Первым клубом Баллака в его профессиональной карьере был «Кемницер», в основную команду которого немец был переведён в 1995 году из молодёжной команды.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Фрэнк Лэмпард
Британский футболист
Английский футболист, тренер и детский поэт. Позиция на поле - атакующий полузащитник. Легенда английского клуба «Челси». Офицер Ордена Британской Империи. Лэмпард считается одним из сильнейших полузащитников и одним из лучших английских игроков своего времени. Известен за свою «скорость работы, дальность передач и способность забивать голы». Лэмпард начал свою карьеру в «Вест Хэм Юнайтед», также как и его отец. В 1997/98 сезоне он обеспечил себе место в основе, а в следующем году помог команде закончить сезон на пятом месте в Премьер-лиге, наивысшее место когда-либо занимаемое клубом. В 2001 году он перешёл в «Челси» за 11 млн фунтов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное