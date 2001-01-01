Футбол
Баллак может войти в штаб Лэмпарда в «Челси»Sports.ru 09:51
По информации Sky Sport Deutschland, в его штаб может войти экс-партнер по лондонскому клубу Михаэль Баллак. На данный момент этот вопрос обсуждается.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:47, Вашингтон
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Ледники Эльбруса стали таять в три раза быстрее
Российские исследователи сообщают о том, что за последние двадцать лет почти в три раза ускорилось таяние ледников Эльбруса по сравнению с показателями середины прошлого века.
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Политика
В Крыму создадут новый десантно-штурмовой полк
В Крыму планируется создать новый десантно-штурмовой полк он станет третьим полком в составе 7-й десантно-штурмовой дивизии, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
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На одобренный Путиным мегапроект потратят полтора триллиона рублей
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В России под арестом остаются 24 украинских моряка, задержанных во время инцидента в Керченском проливе, когда корабль ФСБ навалом остановил один из украинских катеров, следующих в территориальных водах России, которые в Киеве не признают.
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Золото подорожало до максимума за шесть лет
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Орешкин рассказал о своем видении будущего глобального кризиса
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Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о райдере артистки. Об этом сообщает StarHit во вторник, 25 июня.
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Происшествия
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Индия обвинила Россию в поставке некачественных ракет
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Кремль: никто не собирается запрещать гражданам РФ ездить в Грузию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что россиянам не будут запрещать поездки в Грузию.
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