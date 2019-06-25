Футбол

Баллак может вернуться в «Челси» и войти в тренерский штаб ЛэмпардаСоветский спорт 11:44

Руководство Челси рассматривает вариант с возвращением Михаэля Баллака.
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Баллак может вернуться в «Челси» и войти в тренерский штаб Лэмпарда

Советский спорт11:44

Баллак может стать помощником Лэмпарда в «Челси»

Sport24.ru11:30

Баллак может войти в штаб Лэмпарда в «Челси»

Sports.ru09:51

Баллак может войти в тренерский штаб Лэмпарда в «Челси»

Чемпионат10:16

Баллак может вернуться в «Челси»

Soccer.ru10:09

Баллак может войти в тренерский штаб Лэмпарда в «Челси»

Спорт-Экспресс09:59

Баллак может войти в тренерский штаб Лэмпарда в «Челси»

Матч ТВ11:38
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