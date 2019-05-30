Музыка

Баллада The Beatles снова признана лучшей композицией всех временРоссийская газета 09:44

Новый рейтинг составил портал 24/7 Wall Street. Его эксперты изучали популярность песен на основании их мест в хит-парадах разных стран, объема продаж (как на физических носителях, так и в виде цифровой загрузки).
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Названы лучшие песни в истории человечества

Известия08:46

Издание 24/7 Wall Street опубликовало рейтинг лучших песен всех времён

Говорит Москва08:07

Названы лучшие песни в истории человечества

РИА Новости07:46

Эксперты определили лучшую песню в истории человечества

МИР 2406:14

Эксперты назвали лучшую песню всех времен

Росбалт05:56

Названа лучшая песня в истории человечества

Lenta.ru05:41

Названа лучшая песня в истории человечества

Газета.Ru07:53
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Происшествия

Госдума ужесточила УК для пьяных водителей

Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир) и ему нанесен тяжкий вред здоровью, то суд сможет назначить автомобилисту наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Обновлено в 09:35
Футбол

ЦСКА, «Спартак», «Краснодар» и «Ростов» проведут турнир в Австрии

Участие в соревнованиях примут ЦСКА, "Спартак", "Краснодар" и "Ростов".
Обновлено в 10:39
Происшествия

В Новокузнецке разбушевалась непогода

Синоптики не ошиблись в прогнозе, и на юг Кузбасса резко обрушилось ненастье.
Обновлено в 09:59
Экономика

Убытки Uber в I квартале превысили $1 млрд

Убытки американской компании Uber Advanced Technologies в I квартале 2019 года превысили $1 млрд.
Обновлено в 17:12
Шоу-бизнес

Об уходе Дроздовой рассказал Певцов

Дмитрий Певцов состоит в браке с актрисой Ольгой Дроздовой уже 20 лет, но никогда не боялся ее ухода.
Обновлено в 10:16
Наука

Назван опасный для сердца напиток

Перед экспериментом и каждые 30 минут в течение четырех часов после употребления напитков ученые измеряли артериальное давление участников и фиксировали сердечную активность с помощью электрокардиограммы.
Обновлено в 14:58
Кино

Открытие VIII Забайкальского кинофестиваля состоялось в Чите

В Чите стартовал VIII Забайкальский международный кинофестиваль. Об этом 30 мая с открытия мероприятия сообщил корреспондент ZAB.RU.
Обновлено в 06:40
Происшествия

В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Космос

Ученые отправят на Луну лазерную 3D-печать

Обновлено в 10:07
Наука

На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века

Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено в 02:59
Общество

Судей в Краснодаре начали проверять после жалобы автоконцернов в ФСБ

Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес

Ксения Бородина не хочет третьего ребенка

Курбан Омаров и Ксения Бородина живут в браке уже почти четыре года.
Обновлено в 16:20
Политика

США введут 5%-ные пошлины на все товары из Мексики

Из-за непрекращающегося потока мигрантов США решили ввести пошлины в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено в 19:49
Экономика

«Росатом» прогнозирует рост риска для зарубежных проектов из-за санкций

Продолжение действия западных санкций в отношении России увеличивает политический риск для зарубежных проектов госкорпорации "Росатом", говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) за 2018 год.
Обновлено в 17:17
Политика

The Hill: Энергетическую отрасль США ждут непростые времена

Американский экспорт СПГ не только позволяет создавать новые рабочие места и способствует снижению торгового дефицита, но и укрепляет глобальное лидерство и конкурентоспособность США, пишет Кэролайн Киссане в статье для издания The Hill.
Обновлено в 01:49
Музыка

Дочь Алсу впервые дала интервью после детского «Голоса»

Абрамова рассказала, что мечтает стать артисткой — с этой целью она занимается танцами, вокалом и музыкой.
Обновлено в 19:44
Авто

Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа

Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Авто

Опубликованы изображения флагманского седана DS 8 Fastback

Ожидается, что новый DS 8 Fastback будет оснащаться безрамочными дверями, светодиодной оптикой и выдвижные дверные ручки.
Обновлено в 11:09
Политика

Климкин призвал Раду отправить его в отставку

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что призвал депутатов Верховной рады проголосовать за его отставку.
Обновлено в 16:54
Культура

Собчак получит прайм-тайм на Первом канале, потеснив Урганта и Познера

Обновлено в 09:26
Космос

Космический грузовик Dragon вернется с МКС на Землю в понедельник

"Корабль Dragon компании SpaceX с более чем 4,2 тысячи фунтов ценных научных экспериментов (1,9 тонны) на борту должен вернуться на Землю с МКС в понедельник 3 июня", - сообщило американское космическое ведомство.
Обновлено в 16:57
Происшествия

В Калуге арестант утопил сокамерника в тазу

Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Санкт-Петербурга, который в СИЗО Калуги избил сокамерника и утопил его в тазу, сообщает в четверг управление СК России по Калужской области.
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин изменил Виталине Цымбалюк-Романовской с бывшей невестой

Если вчера в студию программы пришел бизнесмен, который уверял, что у него была сексуальная связь с пианисткой, а также заявил, что заплатил певцу 10 миллионов, чтобы тот отказался от Виталины, то сегодня пару вызвала на детектор лжи Татьяна Гудзева, которая уверяет, что беременна от Шаляпина.
Обновлено в 09:24
Космос

Новый набор в отряд космонавтов начнется в понедельник

"Роскосмос" в понедельник официально объявит о начале очередного набора в отряд космонавтов, говорится в сообщении организаторов.
Обновлено в 05:29
Спорт

Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Футбол

Как футболисты ЦСКА выбирали лучшего игрока чемпионата

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком сезона и по оценкам "СЭ", и по опросу футболистов РПЛ, который каждый год проводит наше издание.
Обновлено в 19:38
Транспорт

РЖД: Цены на билеты в плацкартные вагоны не повышали

Обновлено в 04:09
Политика

Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцем

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.
Обновлено в 15:14
Общество

Британская королева сменила придворного поэта

Новым поэтом-лауреатом стал Саймон Армитидж Королева Великобритании Елизавета II сменила поэта-лауреата.
Обновлено в 10:56
Политика

Хиллари Клинтон решила заняться съемками фильмов

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон вместе со своей дочерью Челси собираются создать продюсерскую компанию для телевизионных проектов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 20:05
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