Музыка
Балалаечник восхитил Queen, исполнив The Show Must Go OnАМИТЕЛ 11:02
Пермский балалаечник Андрей Киряков попал в официальный Instagram легендарной группы Queen, восхитив ее исполнением песни The Show Must Go On. "Какое прекрасное исполнение!" – оценили музыканты талант россиянина и выразили ему благодарность.
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с чего всё началось
В официальном аккаунте группы Queen в Instagram и Facebook опубликовали видеоролик пермского балалаечника Андрея Кирякова, в котором он исполняет кавер-версию легендарной композиции Queen — The show must go on.Сайт города Пермь 59.ru03:40
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«Переложил ноты великого хита»: группа Queen восхитилась игрой пермского виртуоза-балалаечника
Сайт города Пермь 59.ru03:40
Музыкантам Queen понравился ролик пермского балалаечника Андрея Кирякова
ИА Текст (Пермь)вчера в 08:19
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 15:35, Ашберн
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