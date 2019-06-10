Балалаечник восхитил Queen, исполнив The Show Must Go OnАМИТЕЛ 11:02

с чего всё началось

Пермский балалаечник Андрей Киряков попал в официальный Instagram легендарной группы Queen, восхитив ее исполнением песни The Show Must Go On. "Какое прекрасное исполнение!" – оценили музыканты талант россиянина и выразили ему благодарность.

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Происшествия На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".

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Политика Глава МВД Беларуси ушел в отставку Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича, с которым генерал обратился к главе государства 10 июня во время рабочей встречи, передает пресс-служба президента РБ.

Политика Зеленский решил уволить всех губернаторов Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.

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Происшествия Сын Алибасова опроверг сообщения о внутреннем кровотечении у отца Сын продюсера Бари Алибасова опроверг сообщения СМИ о желудочном кровотечении у отца.

Происшествия Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.

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Происшествия Опубликовано видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой В Сети появилось видеозапись ДТП в Тульской области с участием грузовика и машин МЧС.

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