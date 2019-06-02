Музыка

Музыканты Queen восхитились пермским балалаечникомVSE42 Новости 21:43

Музыканты британской группы Queen выразили восхищение балалаечником из Перми Андреем Киряковым. Звезды рока посмотрели в Сети видеоролик, где россиянин на нескольких балалайках, в том числе на электроинструменте, исполняет кавер-версию их известной композиции The show must go on.
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В официальном аккаунте группы Queen в Instagram
 и Facebook опубликовали видеоролик пермского балалаечника Андрея Кирякова, в котором он исполняет кавер-версию легендарной композиции Queen — The show must go on.
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