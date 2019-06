Музыканты Queen восхитились пермским балалаечникомVSE42 Новости 21:43

Музыканты британской группы Queen выразили восхищение балалаечником из Перми Андреем Киряковым. Звезды рока посмотрели в Сети видеоролик, где россиянин на нескольких балалайках, в том числе на электроинструменте, исполняет кавер-версию их известной композиции The show must go on.

