Музыка
Музыканты Queen восхитились пермским балалаечникомVSE42 Новости 21:43
Музыканты британской группы Queen выразили восхищение балалаечником из Перми Андреем Киряковым. Звезды рока посмотрели в Сети видеоролик, где россиянин на нескольких балалайках, в том числе на электроинструменте, исполняет кавер-версию их известной композиции The show must go on.
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с чего всё началось
В официальном аккаунте группы Queen в Instagram и Facebook опубликовали видеоролик пермского балалаечника Андрея Кирякова, в котором он исполняет кавер-версию легендарной композиции Queen — The show must go on.Сайт города Пермь 59.ru03:40
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«Переложил ноты великого хита»: группа Queen восхитилась игрой пермского виртуоза-балалаечника
Сайт города Пермь 59.ru03:40
Музыкантам Queen понравился ролик пермского балалаечника Андрея Кирякова
ИА Текст (Пермь)вчера в 08:19
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 21:48, Ашберн
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