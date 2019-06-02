Музыканты Queen восхитились пермским балалаечникомVSE42 Новости 21:43

с чего всё началось

Музыканты британской группы Queen выразили восхищение балалаечником из Перми Андреем Киряковым. Звезды рока посмотрели в Сети видеоролик, где россиянин на нескольких балалайках, в том числе на электроинструменте, исполняет кавер-версию их известной композиции The show must go on.

Политика В Кремле прокомментировали резонансное дело Голунова Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал комментарий по делу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Происшествия СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.

Политика Сатановский рассказал, как речь Путина на ПМЭФ «напрягла» США Получасовая речь президента РФ Владимира Путина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вызвала «сильное напряжение» в США, рассказал политолог Евгений Сатановский.

Происшествия В Нижнем Тагиле мужчину выбросило на улицу при взрыве газа в квартире Из-за взрыва мужчину ударной волной выбросило на улицу, с ним работают врачи. Двух женщин из квартиры вывели по автолестнице пожарные.

Происшествия Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.

Политика Трамп и Абэ на G20 обсудят денуклеаризацию КНДР Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках саммита G20 обсудит денуклеаризацию КНДР, сообщила официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус.

Авто В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.

Футбол Винисиус при выборе между Роналду и Месси назвал другого футболиста В прошедшем сезоне полузащитник сыграл за первую команду мадридцев 31 матч. На счету футболиста 3 забитых мяча и 12 результативных передач.

Происшествия Популярный мотоблогер погиб в ДТП в Подмосковье Российский мотоблогер Артем Болдырев, автор YouTube-канала Moto nexus, погиб в ДТП на 69-м километре трассы М-4 "Дон" в Московской области.

Происшествия В Польше назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты На северо-западе Польши музейщики нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната.

Происшествия Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.

Общество Правила выезда детей за рубеж изменятся Погранслужба ФСБ России предупредила об изменении в правилах выезда детей за рубеж, вступающем в силу с 12 июня.

Происшествия На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".

Общество Семья Осиповой заявила об отсутствии денег на адвокатов в США У родственников осуждённой в США россиянки Богданы Осиповой не хватает денег на оплату услуг американских адвокатов, работающих над подачей апелляции.

Происшествия Зеленский отреагировал на пожар в психбольнице Одессы Ранее сообщалось, что в Одессе произошел пожар в здании психбольницы, в результате которого погибли шесть человек.

Футбол Хави: помню казанский холод и игру «Рубина» от обороны Запомнились в Казани две вещи: холод и как их команда играла только от обороны.