Музыканты Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечникомРифей-Пермь 04:25

с чего всё началось

Пермский виртуоз-балалаечник Андрей Киряков привел в восторг музыкантов легендарной группы Queen. Пермяк записал кавер-версию «The Show Must Go On», исполнив знаменитую композицию на трех разных балалайках. Видеоролик пермского музыканта опубликовал официальный аккаунт Queen.

Происшествия Бари Алибасов после выхода из комы не сможет питаться самостоятельно Бари Алибасов после выхода из медикаментозной комы может потерять способность питаться самостоятельно.

Футбол Испания разгромила Швецию, у Классона подозрение на «кресты» Испания разгромила Швецию в матче отборочного турнира Евро-2020 - 3:0. Счет открыл с пенальти капитан команды Серхио Рамос, для которого игра стала 165-й за национальную команду.

Интернет «Яндекс» впервые выйдет в дополненную реальность В прошлую пятницу «Яндекс» опубликовал юридические документы о будущем сервисе Sloy.

Происшествия Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.

Музыка Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.

Происшествия Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.

Происшествия В Липецке мужчина ворвался в банк с предметом, похожим на пистолет Нетрезвый житель Липецка, вооружившись предметом, похожим на пистолет, ворвался в офис банка и возмущался там списыванием с его счета алиментов, он задержан, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Наталья Маслакова.

Наука Древняя ДНК из римских и средневековых виноградных косточек раскрывает родословную виноделия Из образца виноградных косточек было обнаружено 18 различных генетических подписей, включая один набор генетически идентичных семян, датируемых 2000 лет назад.

Общество В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».

Политика Путину доложили о деле Голунова Президенту Владимиру Путину доложили о деле корреспондента «Медузы» Ивана Голунова еще в пятницу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Экономика Потребительская уверенность граждан России за год снизилась вдвое Потребительская уверенность российских граждан в I квартале 2019 года снизилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до — 16 пунктов.

Происшествия На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.

Наука Впервые замечена рыба, задерживающая дыхание под водой Наблюдая за рыбами, исследователи не заметили никаких явных признаков вдоха или выдоха в течение нескольких минут.

Авто Глава УАЗа стал гендиректором производителя Aurus Должность генерального директора компании ООО «Аурус», которая производит президентский лимузин из проекта «Кортеж», занял глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов.

Транспорт Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.

Происшествия Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.

Кино Первый канал покажет документальный фильм о Чернобыле Первый канал 22 июня покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает в понедельник пресс-служба канала.

Экономика Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.

Наука Названы новые опасные для жизни продукты Хотя специалисты считают, что PFAS в таких количествах с небольшой вероятностью станут проблемой для человека, в некоторых продуктах, например в коровьем молоке, содержание пер- и полифторалкильных веществ в несколько десятков раз превышало уровень, безопасный для здоровья людей.

Политика Путин сменил посла России в Сербии Президент Владимир Путин подписал указ о назначении послом России в Сербии Александра Боцана-Харченко.

Общество Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.

Шоу-бизнес Селена Гомес избавилась от последних напоминаний о Бибере Хотя роман Селены и Джастина внезапно оборвался больше года назад, и с тех пор Бибер уже успел жениться на другой, Гомес, похоже, до недавнего времени все еще лелеяла надежду на воссоединение с любимым.