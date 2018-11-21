Футбол

Балай принес Албании победу над Уэльсом в товарищеском матче
REGNUM
15:55

Албания — Уэльс
1 – 0
Матч завершён
Товарищеские матчи, сегодня
Стадион «Ружди Бижута»
Ардиан Исмайли
31′
Таулянт Джака
36′
Фредерик Весели
45′
52′
Крис Гантер
56′
Дэниел Джеймс
Бен Вудбёрн
56′
Джо Аллен
Аарон Рэмзи
58′
Харри Уилсон
Беким Балай
58′
59′
Дэвид Брукс
Гарет Бэйл
Анди Лиля
Ледиан Мемушай
60′
Эрос Грезда
Сабиен Лиляй
68′
78′
Сэм Воукс
Рэбби Матондо
78′
Коннор Робертс
Кирон Фримэн
84′
Гарет Бэйл
20 ноября между национальными сборными Албании и Уэльса на стадионе «Эльбасан Арена» был разыгран товарищеский матч. Противостояние завершилось победой хозяев. В дебюте второй половины Беким Балай открыл счет, реализовав пенальти — 1:0.
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