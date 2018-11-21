Футбол
Балай принес Албании победу над Уэльсом в товарищеском матче
Балай принес Албании победу над Уэльсом в товарищеском матчеREGNUM15:55
Ардиан Исмайли
|31′
Таулянт Джака
|36′
Фредерик Весели
|45′
|52′
Крис Гантер
|56′
Дэниел Джеймс
Бен Вудбёрн
|56′
Джо Аллен
Аарон Рэмзи
|58′
Харри Уилсон
Беким Балай
|58′
|59′
Дэвид Брукс
Гарет Бэйл
Анди Лиля
Ледиан Мемушай
|60′
Эрос Грезда
Сабиен Лиляй
|68′
|78′
Сэм Воукс
Рэбби Матондо
|78′
Коннор Робертс
Кирон Фримэн
|84′
Гарет Бэйл
Албания
Расстановка 3‑5‑2
1
Бериша
6
Исмайли
15
Маврай
5
Весели
22
Узуни
8
Баша
9
Мемушай
14
Джака
4
Хюсай
13
Лиляй
7
Балай
12
Уорд
2
Гантер
4
Локьер
3
Лоуренс
5
Фримэн
10
Рэмзи
22
Вудбёрн
8
Кинг
11
Бэйл
16
Matondo
18
Уилсон
Уэльс
Расстановка 4‑3‑3
20 ноября между национальными сборными Албании и Уэльса на стадионе «Эльбасан Арена» был разыгран товарищеский матч. Противостояние завершилось победой хозяев. В дебюте второй половины Беким Балай открыл счет, реализовав пенальти — 1:0.
REGNUM15:55
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