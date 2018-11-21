20 ноября между национальными сборными Албании и Уэльса на стадионе «Эльбасан Арена» был разыгран товарищеский матч. Противостояние завершилось победой хозяев. В дебюте второй половины Беким Балай открыл счет, реализовав пенальти — 1:0.

Балай принес Албании победу над Уэльсом в товарищеском матче

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