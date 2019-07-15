Политика
МИД Азербайджана обвинил группу грузин в нападении на пограничниковiReactor 08:52
Группа грузинских граждан совершила нападение на пограничный отряд на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД Азербайджана. Известно, что в связи с инцидентом на границе посол Грузии был вызван в Министерство иностранных дел.
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Футбол
Юрий Семин: «Для Фарфана сезон пропал»
Происходит оборотка, и он обязательно забивает той команде, из которой ушел.
Обновлено в 15:50
Общество
Дополнительный выходной может появиться у россиян
Россиянам в возрасте от 40 лет могут предоставить дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации.
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Захарова оценила заявление Турчинова об уничтожении Крымского моста
Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова об уничтожении Крымского моста комплексом крылатых ракет "Нептун", сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 16:09
Интернет
Microsoft начнет удалять неактивные аккаунты
Microsoft начнет удалять заброшенные учетные записи, которые были активны последний раз более двух лет назад.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Легендарный боксер Пернелл Уитакер погиб в результате ДТП
Американский боксер, абсолютный чемпион мира в легком весе Пернелл Уитакер погиб в городе Вирджиния-Бич в результате дорожно-транспортного происшествия.
Обновлено в 14:20
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено в 12:37
Футбол
Артем Дзюба показал, как будет выглядеть в старости
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба с помощью специального приложения показал, как он будет выглядеть в старости.
Обновлено в 16:25
Экономика
BCG: почти треть частного капитала россиян находится за рубежом
Почти треть (27,2%) частного капитала россиян в 2018 году хранилась за рубежом, говорится в исследовании Global Wealth консалтинговой компании BCG, выдержки из которого приводит «РИА Новости».
Обновлено в 03:27
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
В Германии обвинили Эрдогана в трусости
Гучкер пояснил, что теперь Эрдоган думает в первую очередь о собственной защите, в том числе и от американских высокотехнологичных самолетов.
Обновлено в 15:47
Происшествия
Очередного ученого из ЦНИИМАШ арестовали по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы 15 июля отправил под домашний арест 77-летнего сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения — головного института Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (ЦНИИМАШ) Сергея Мещерякова по подозрению в госизмене.
Обновлено в 05:04
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Экономика
«Синергия» отреагировала на информацию о блокировке своих счетов
По полученной информации, счета университета никогда не арестовывали.
Обновлено в 12:12
Политика
Евросоюз одобрил санкции против Турции
Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, сообщает издание Focus со ссылкой на принятый документ.
Обновлено в 15:36
Политика
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Политика
В Госдуме оценили продление Украиной запрета на ввоз товаров из России
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников в беседе с RT прокомментировал решение правительства Украины продлить действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 13:48
Политика
МИД России не отзывал предложений Киеву по украинским морякам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина родила сына
Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева родила сына.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие
Определена сфера деятельности Евкурова на посту замминистра обороны
Бывший глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, который бал назначен заместителем главы Минобороны, займется безопасностью полетов авиации российских ВС и их боевой подготовкой.
Обновлено в 15:43
Финансы
Предсказывавший рост рубля экономист спрогнозировал его падение
Специалист, который наиболее точно спрогнозировал рост курса рубля по отношению к доллару во втором квартале, считает, что до конца декабря рубль подешевеет на 9%, в результате чего доллар будет стоить порядка 69 руб. Косатый считает, что падению рубля будет способствовать смягчение монетарной политики Банка России.
Обновлено в 15:13
Наука
Ученые выяснили, какая группа крови неуязвима перед раком
Выяснилось, что у обладателей II группы крови риск возникновения рака желудка намного выше, чем у обладателей других групп крови.
Обновлено в 07:26
Политика
Зеленский решил сменить 12 украинских послов
Президент Украины Владимир Зеленский решил сменить 12 послов страны. Об этом сообщается на официальной странице Офиса президента в Facebook.
Обновлено в 13:22
Шоу-бизнес
Юлия Барановская прокомментировала слухи о тайной свадьбе
Телеведущая Юлия Барановская отреагировала на распространившиеся в СМИ слухи о тайной свадьбе с журналистом Александром Телесовым.
Обновлено в 07:07
Происшествия
МАК приступил к расследованию крушения дельталета в Тверской области
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) присоединился к расследованию крушения дельталета в Тверской области, в результате которого погибли два человека.
Обновлено в 05:36
Общество
Поклонская рассказала о разрыве отношений
Ранее стало известно, что Поклонская под влиянием своего нового мужа, который является руководителем рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева, порвала с сектой царебожников.
Обновлено в 09:24
Экономика
Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии
Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
НАТО отмечает усиление попыток шпионажа против стран альянса
НАТО видит усиление попыток шпионажа со стороны разных государств в отношении стран-членов альянса.
Обновлено в 12:37