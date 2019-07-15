Политика

МИД Азербайджана обвинил группу грузин в нападении на пограничниковiReactor 08:52

Группа грузинских граждан совершила нападение на пограничный отряд на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД Азербайджана. Известно, что в связи с инцидентом на границе посол Грузии был вызван в Министерство иностранных дел.
Читать в источнике

Подробнее о событии

МИД Азербайджана потребовал разъяснений у посла Грузии

Sputnik Азербайджан09:25

Посол Грузии вызван в МИД Азербайджана из-за обострения конфликта на границе

Кавказский узел11:29

Спорная граница Грузии с Азербайджаном: о чем договорились стороны

Sputnik Грузия11:26

Баку заявил о нападении группы грузин на азербайджанских пограничников

РБК09:26

МВД Грузии: действия азербайджанских пограничников стали причиной инцидента на границе

ТАСС11:55

В Азербайджане группу граждан Грузии обвинили в нападении на пограничников

РИА Новости08:44

Посла Грузии вызвали в МИД Азербайджана

RT на русском09:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 16:28, Вашингтон
Футбол

Юрий Семин: «Для Фарфана сезон пропал»

Происходит оборотка, и он обязательно забивает той команде, из которой ушел.
Обновлено в 15:50
Общество

Дополнительный выходной может появиться у россиян

Россиянам в возрасте от 40 лет могут предоставить дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

На Красной площади задержали участников пикета в память об Эстемировой

Обновлено в 13:28
Политика

Захарова оценила заявление Турчинова об уничтожении Крымского моста

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова об уничтожении Крымского моста комплексом крылатых ракет "Нептун", сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 16:09
Интернет

Microsoft начнет удалять неактивные аккаунты

Microsoft начнет удалять заброшенные учетные записи, которые были активны последний раз более двух лет назад.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Легендарный боксер Пернелл Уитакер погиб в результате ДТП

Американский боксер, абсолютный чемпион мира в легком весе Пернелл Уитакер погиб в городе Вирджиния-Бич в результате дорожно-транспортного происшествия.
Обновлено в 14:20
Политика

Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено в 12:37
Футбол

Артем Дзюба показал, как будет выглядеть в старости

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба с помощью специального приложения показал, как он будет выглядеть в старости.
Обновлено в 16:25
Экономика

BCG: почти треть частного капитала россиян находится за рубежом

Почти треть (27,2%) частного капитала россиян в 2018 году хранилась за рубежом, говорится в исследовании Global Wealth консалтинговой компании BCG, выдержки из которого приводит «РИА Новости».
Обновлено в 03:27
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие

В Германии обвинили Эрдогана в трусости

Гучкер пояснил, что теперь Эрдоган думает в первую очередь о собственной защите, в том числе и от американских высокотехнологичных самолетов.
Обновлено в 15:47
Происшествия

Очередного ученого из ЦНИИМАШ арестовали по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы 15 июля отправил под домашний арест 77-летнего сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения — головного института Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (ЦНИИМАШ) Сергея Мещерякова по подозрению в госизмене.
Обновлено в 05:04
Политика

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Экономика

«Синергия» отреагировала на информацию о блокировке своих счетов

По полученной информации, счета университета никогда не арестовывали.
Обновлено в 12:12
Политика

Евросоюз одобрил санкции против Турции

Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, сообщает издание Focus со ссылкой на принятый документ.
Обновлено в 15:36
Политика

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Политика

В Госдуме оценили продление Украиной запрета на ввоз товаров из России

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников в беседе с RT прокомментировал решение правительства Украины продлить действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 13:48
Политика

МИД России не отзывал предложений Киеву по украинским морякам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина родила сына

Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева родила сына.
Обновлено в 13:50
Происшествия

Самолет «Победы» вернулся в аэропорт Казани из-за задымления в салоне

Обновлено в 15:15
Армия и оружие

Определена сфера деятельности Евкурова на посту замминистра обороны

Бывший глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, который бал назначен заместителем главы Минобороны, займется безопасностью полетов авиации российских ВС и их боевой подготовкой.
Обновлено в 15:43
Армия и оружие

Скандинавские истребители поднялись в воздух из-за российских Ту-160

Обновлено в 13:57
Финансы

Предсказывавший рост рубля экономист спрогнозировал его падение

Специалист, который наиболее точно спрогнозировал рост курса рубля по отношению к доллару во втором квартале, считает, что до конца декабря рубль подешевеет на 9%, в результате чего доллар будет стоить порядка 69 руб. Косатый считает, что падению рубля будет способствовать смягчение монетарной политики Банка России.
Обновлено в 15:13
Наука

Ученые выяснили, какая группа крови неуязвима перед раком

Выяснилось, что у обладателей II группы крови риск возникновения рака желудка намного выше, чем у обладателей других групп крови.
Обновлено в 07:26
Политика

Зеленский решил сменить 12 украинских послов

Президент Украины Владимир Зеленский решил сменить 12 послов страны. Об этом сообщается на официальной странице Офиса президента в Facebook.
Обновлено в 13:22
Шоу-бизнес

Юлия Барановская прокомментировала слухи о тайной свадьбе

Телеведущая Юлия Барановская отреагировала на распространившиеся в СМИ слухи о тайной свадьбе с журналистом Александром Телесовым.
Обновлено в 07:07
Происшествия

МАК приступил к расследованию крушения дельталета в Тверской области

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) присоединился к расследованию крушения дельталета в Тверской области, в результате которого погибли два человека.
Обновлено в 05:36
Общество

Поклонская рассказала о разрыве отношений

Ранее стало известно, что Поклонская под влиянием своего нового мужа, который является руководителем рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева, порвала с сектой царебожников.
Обновлено в 09:24
Экономика

Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии

Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие

НАТО отмечает усиление попыток шпионажа против стран альянса

НАТО видит усиление попыток шпионажа со стороны разных государств в отношении стран-членов альянса.
Обновлено в 12:37
Главное