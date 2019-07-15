Группа грузинских граждан совершила нападение на пограничный отряд на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД Азербайджана. Известно, что в связи с инцидентом на границе посол Грузии был вызван в Министерство иностранных дел.

МИД Азербайджана обвинил группу грузин в нападении на пограничников

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