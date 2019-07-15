Экономика

Бахрейнская компания планирует вложить 500 млн евро в развитие КрымаREGNUM 08:40

Андрей Назаров Название компании, как и конкретные проекты, пока не называются. Ранее СМИ сообщили о планах одной из инвестиционных компаний Бахрейна вложить 500 млн евро в инфраструктурные проекты в Крыму, в частности — строительство дорог и железнодорожных объектов.
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с чего всё началось

Сделка лета: в Бахрейне готовы инвестировать в Крым €500 млн

Бахрейнская инвестиционная компания может вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма. Речь идет, например, о строительстве дорог и железнодорожных сооружений на полуострове.
Известиявчера в 17:02

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RT на русском02:15

Бахрейн инвестирует в Крым €500 млн

Газета.Ruвчера в 19:35

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На Ближнем Востоке захотели вложить в Крым 500 миллионов евро

Lenta.ruвчера в 20:09

СМИ сообщили о планах компании из Бахрейна вложить €500 млн в Крым

РБКвчера в 23:27

В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млн

Известиявчера в 19:03
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:49, Вашингтон
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Приемный терминал газопровода «Турецкий поток» построен на 87,3%

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В Италии изъяли арсенал оружия для наемников в Донбассе

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Транспорт

В Москве появится станция метро в среднеазиатском стиле

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РГАЛИ работает в штатном режиме после пожара

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Шоу-бизнес

Сын Филиппа Киркорова рассказал о прибавлении в их семье

Сын Филиппа Киркорова Мартин рассказал о прибавлении в их семье.
Обновлено в 05:34
Происшествия

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Тихоокеанский флот провел ракетные стрельбы в Японском море

Тактические учения в акватории Японского моря ознаменовались ударами по условным противникам.
Обновлено в 06:01
Политика

Уровень поддержки партии Зеленского снова упал

Партия лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука поддерживают 8,8% избирателей, партию экс-президента Украины Петра Порошенко 8,3%, а "Батькивщину" Юлии Тимошенко 7%.
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Здоровье

В Ярославль прибыла министр здравоохранения Вероника Скворцова

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в понедельник, 15 июля, прибыла в Ярославль с рабочим визитом.
Обновлено в 08:40
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Педагогов из Ленобласти осудили за оптовое производство наркотиков

Обновлено в 07:52
Религия

Сотни верующих пришли к ХХС поклониться мощам Петра и Февронии

Сотни верующих пришли к Храму Христа Спасителя в Москве поклониться мощам Петра и Февронии. Накануне святыню привезли в столицу из Мурома.
Обновлено в 08:06
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В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в Москве арестовали сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева по обвинению в госизмене.
Обновлено в 06:07
Происшествия

ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в Ростовской области

В Ростовской области ФСБ пресекла деятельность ячейки «Исламского государства»*, в состав которой входили трое россиян.
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Политика

В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Грузии

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников заявил, что Россия готова к поэтапной отмене ограничительных мер против Грузии.
Обновлено в 08:33
Авто

Продажи PSA Group упали из-за Ирана и Китая

Без учета иранского рынка нынешнее падение мировых продаж французской компании составило бы только 6,6%. Что касается Китая, то здесь продажи PSA рухнули по итогам полугодия сразу на 60,6%. Компании удалось продать всего 64 тыс. автомобилей.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ

Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
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Москвичка умерла во время массажа лица

Обновлено в 07:01
Общество

Михаил Развожаев дал первые поручения Правительству Севастополя

Обновлено в 07:21
Политика

Москалькова приехала в Киев поддержать Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев на судебное заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 03:05
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В Люберцах задержали 32 участников криминальной сходки

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Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню

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Состав СНБО Украины изменён указом Зеленского

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Общество

Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми семьями

Спикер подчеркнула недопустимость "размывания" таких фундаментальных основ счастья, как семья, дети и родители.
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МИД РФ: обмен украинских моряков обсуждается с Украиной

Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин сообщил, что Россия и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
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Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
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Компания Audi рассекретила характеристики нового Audi А3

Семейство Audi A3 нового поколения станет самым передовым и технологичным в своем классе.
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Общество

Минтруд России прокомментировал сообщения о «дополнительном выходном»

«Обращаем внимание на то, что формулировка «дополнительный выходной», используемая СМИ относительно дня прохождения диспансеризации, является некорректной», — приводит Интерфакс сообщение.
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Происшествия

Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
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Генпродюсера NEWSONE допросили в СБУ по делу о телемосте с Россией

Служба безопасности Украины (СБУ) допросила генерального продюсера телеканала NEWSONE Василия Голованова в рамках уголовного дела в связи с организацией телемоста с Россией.
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