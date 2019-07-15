Экономика

Бахрейнская компания планирует вложить 500 млн евро в развитие КрымаREGNUM 08:40

Андрей Назаров Название компании, как и конкретные проекты, пока не называются. Ранее СМИ сообщили о планах одной из инвестиционных компаний Бахрейна вложить 500 млн евро в инфраструктурные проекты в Крыму, в частности — строительство дорог и железнодорожных объектов.
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с чего всё началось

Сделка лета: в Бахрейне готовы инвестировать в Крым €500 млн

Бахрейнская инвестиционная компания может вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма. Речь идет, например, о строительстве дорог и железнодорожных сооружений на полуострове.
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Компания из Бахрейна готова вложить до €500 млн в развитие дорог и жилья в Крыму

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Lenta.ruвчера в 20:09

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Газета.Ruвчера в 19:35

В «Деловой России» рассказали об интересе инвесторов из Бахрейна к Крыму

РИА Новости06:09
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 16:45, Вашингтон
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