Экономика
Бахрейнская компания планирует вложить 500 млн евро в развитие КрымаREGNUM 08:40
Андрей Назаров Название компании, как и конкретные проекты, пока не называются. Ранее СМИ сообщили о планах одной из инвестиционных компаний Бахрейна вложить 500 млн евро в инфраструктурные проекты в Крыму, в частности — строительство дорог и железнодорожных объектов.
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с чего всё началось
Бахрейнская инвестиционная компания может вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма. Речь идет, например, о строительстве дорог и железнодорожных сооружений на полуострове.Известиявчера в 17:02
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