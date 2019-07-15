Экономика
Бахрейнская компания планирует вложить 500 млн евро в развитие КрымаREGNUM 08:40
Андрей Назаров Название компании, как и конкретные проекты, пока не называются. Ранее СМИ сообщили о планах одной из инвестиционных компаний Бахрейна вложить 500 млн евро в инфраструктурные проекты в Крыму, в частности — строительство дорог и железнодорожных объектов.
Читать в источнике
Оценить24
с чего всё началось
Бахрейнская инвестиционная компания может вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма. Речь идет, например, о строительстве дорог и железнодорожных сооружений на полуострове.Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 09:06, Вашингтон
Политика
Германия объяснила невозможность остановить «Северный поток-2»
Газопровод «Северный поток -2» является самым экологическим и выгодным способом поставок природного газа в Европу.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
Корабли Тихоокеанского флота нанесли удар крылатыми ракетами «Москит»
Удар крылатыми ракетами "Москит" наносили корабли Приморской флотилии разнородных сил.
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия
Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса 18 раз превышал скорость
Водитель автобуса, который перевернулся в Башкирии, 18 раз был оштрафован за превышение скорости.
Обновлено в 02:04
Наука
На новой купюре в 50 фунтов стерлингов появится портрет Алана Тьюринга
Портрет британского математика и криптографа Алана Тьюринга появится на новой купюре достоинством в 50 фунтов стерлингов в Великобритании, сообщил глава Банка Англии Март Карни.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Москвичка умерла во время массажа лица
Обновлено в 07:01
Здоровье
В Ярославль прибыла министр здравоохранения Вероника Скворцова
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в понедельник, 15 июля, прибыла в Ярославль с рабочим визитом.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Юлия Савичева впервые показала 2-летнюю дочь
32-летняя Юлия Савичева впервые стала мамой в июле 2017 года. Дочь Анну певица родила в браке с композитором Александром Аршиновым.
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Избитая в Ингушетии девочка пошла на поправку
Позднее у лечащих врачей девочки появилась надежда, что они смогут избежать ампутации и сохранят правую руку ребенку.
Обновлено в 04:23
Футбол
Знаменитый форвард Сольдадо вернулся в Испанию
34-летний форвард подписал соглашение длительностью один год с возможностью продления. Испанец является воспитанником мадридского "Реала".
Обновлено в 08:34
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Нефтяник Дмитрий Мазуров задержан по подозрению в хищении
В минувшую субботу в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более 3 миллиардов долларов задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода, основатель и председатель Совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров.
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
Политика
МИД России сообщил о переговорах об обмене украинских моряков
Россия и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Алина Загитова избежала штрафа за вождение без прав
Обновлено в 06:49
Космос
Опубликован снимок марсохода Curiosity с орбиты Марса
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало в субботу снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты Марса, передает Space.com.
Обновлено вчера в 07:57
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили женится в третий раз
Не прошло и двух лет с момента официального развода 37-летнего режиссера с актрисой Надеждой Михалковой, как он уже снова готовится покинуть ряды холостяков.
Обновлено в 00:00
Общество
Жара и ливни ожидают россиян на этой неделе
В Челябинской области жара будет до 33 ° C, а в Алтайском крае до 32 ° C. Сильные дожди ожидают Краснодарский край, Калмыкию и Ростовскую область.
Обновлено в 03:55
Экономика
Полис ОСАГО подешевел на 319 руб. после реформы автогражданки
Как изменились цены На 10 – 20% стоимость полиса автогражданки упала в Магаданской области (на 740 руб.), Еврейской автономной области (на 456 руб.), Республике Коми (на 627 руб.), Пермском крае (на 618 руб.), Саратовской области (на 465 руб.) и Чукотском автономном округе (на 376 руб.), следует из данных автоматизированной информационной системы (АИС) РСА.
Обновлено в 08:24
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Политика
Франция, Великобритания и ФРГ призвали Иран отменить решение по СВПД
В документе подчеркивается, что Германия, Франция и Великобритания продолжают поддерживать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с Ираном.
Обновлено вчера в 17:03
Экономика
«Яндекс.Такси» покупает активы такси «Везет»
Сервис заказа "Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы компаний "Везет", говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru".
Обновлено в 06:09
Политика
Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над Россией
Западные страны и Украина регулярно называют Россию одной из сторон противостояния.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие
Мотострелки ЗВО провели учения в Ленинградской области
Обновлено вчера в 07:29
Происшествия
ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в Ростовской области
В Ростовской области ФСБ пресекла деятельность ячейки «Исламского государства»*, в состав которой входили трое россиян.
Обновлено в 07:27
Общество
Директор ФРИИ рассказал, какие профессии исчезнут из-за роботизации
Глава ФРИИ отметил, что развитие роботизации, конечно, приводит к появлению новых профессий, но не в России.
Обновлено в 02:33
Происшествия
В Петербурге вылетевшая на тротуар иномарка врезалась в дерево
По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением, из-за чего машина и оказалась на тротуаре.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ
Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03