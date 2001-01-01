Происшествия
Баканай Абдусаламова прокомментировала смерть боксера Максима ДадашеваРИА Дагестан 06:42
Супруга дагестанского боксера-профессионала Магомеда Абдусаламова Баканай Абдусаламова прокомментировала смерть другого боксера, имеющего дагестанское происхождение Максима Дадашева. Он умер в американской больнице, куда его доставили в тяжелом состоянии после поединка.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 20:45, Вашингтон
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Новый порядок вводится для того, чтобы компенсации за пострадавшее от ЧС имущество выплачивались не из резервного фонда президента — а это около 40 млрд рублей в год — или из бюджета, а страховыми компаниями.
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Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд
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ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
Свыше 257 млн человек в мире заражены гепатитом В и еще 71 миллион проживает с хронической инфекцией гепатита С, при этом без необходимого лечения к 2030 году от заболевания погибнет 4,5 миллиона человек, заявил глава отдела по исследованию гепатита во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марк Балтрейс.
Обновлено в 18:40
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено в 08:32
Экономика
Правительство РФ выделит более 15,5 млрд рублей пяти регионам
Правительство РФ дополнительно выделит более 15.5 млрд рублей на поддержку пяти регионов Дальнего Востока.
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Политика
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Служба безопасности Украины (СБУ) отпустила моряков с задержанного российского танкера.
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Украина нашла замену российскому газу в Катаре
Украина приостановила закупки российского газа с 25 ноября 2015 года.
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Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» вышел в Сети
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Футбол
Бывший игрок сборной Англии Бент объявил о завершении карьеры
Нападающий Даррен Бент объявил о завершении карьеры профессионального футболиста в возрасте 35 лет, сообщает Sky Sports.
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Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
Борьба за черные ящики Полковник Мохамад Сакри сообщил авторам фильма, что ему пришлось провести секретную операцию, чтобы получить черные ящики самолета, которыми пытались завладеть США и Украина.
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Общество
О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре
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Экономика
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Представители Московской торгово-промышленной палаты в беседе с газетой «Известия» не исключили, что цены на кондитерские изделия в ближайшие шесть месяцев могут возрасти на 5 — 7%.
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Футбол
Сульшер настаивает на скорейшем трансфере Магуайра
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер просит руководство ускорить процесс переговоров о покупке защитника "Лестера" Гарри Магуайра, информирует Sky Sports.
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