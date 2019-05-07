Футбол

Бакайоко выступил с заявлением о конфликте с ГаттузоЧемпионат 03:28

Милан — Болонья
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
Лукас Биглия
Хосе Маури
27′
Сусо
37′
44′
Андреа Поли
57′
Никола Сансоне
Хакан Чалханоглу
Фабио Борини
61′
63′
Маттиас Сванберг
Маттиа Дестро
65′
Артуро Калабрези
Фабио Борини
67′
72′
Маттиа Дестро
74′
Эрик Пульгар
Лукас Пакета
74′
Лукас Пакета
75′
Сусо
Самуэль Кастильехо
79′
80′
Риккардо Орсолини
Симоне Эдера
86′
Андреа Поли
Федерико Сантандер
Франк Кессиэ
90′+6′
90′+6′
Никола Сансоне
Митчелл Дейкс
Полузащитник "Милана" Тьемуэ Бакайоко в своём "инстаграме" выступил с заявлением о конфликте с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо во время матча 36-го тура итальянской Серии А с "Болоньей" (2:1).
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