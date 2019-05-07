Футбол

Бакайоко отказался выйти на замену и послал ГаттузоMetaratings 03:05

Милан — Болонья
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
Лукас Биглия
Хосе Маури
27′
Сусо
37′
44′
Андреа Поли
57′
Никола Сансоне
Хакан Чалханоглу
Фабио Борини
61′
63′
Маттиас Сванберг
Маттиа Дестро
65′
Артуро Калабрези
Фабио Борини
67′
72′
Маттиа Дестро
74′
Эрик Пульгар
Лукас Пакета
74′
Лукас Пакета
75′
Сусо
Самуэль Кастильехо
79′
80′
Риккардо Орсолини
Симоне Эдера
86′
Андреа Поли
Федерико Сантандер
Франк Кессиэ
90′+6′
90′+6′
Никола Сансоне
Митчелл Дейкс
По ходу матча 35-го тура Серии А между «Миланом» и «Болоньей» (2:1), травму получил хавбек хозяев Лукас Биглия. Главный тренер «россонери» Дженнаро Гаттузо сказал, чтобы Тьемуэ Бакайоко начал готовиться к выходу на замену.
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Французский футболист, полузащитник итальянского клуба «Милан» и национальной сборной Франции.
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