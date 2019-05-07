Футбол

Бакайоко отказался выйти на замену и оскорбил ГаттузоЧемпионат вчера в 16:32

Милан — Болонья
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
Лукас Биглия
Хосе Маури
27′
Сусо
37′
44′
Андреа Поли
57′
Никола Сансоне
Хакан Чалханоглу
Фабио Борини
61′
63′
Маттиас Сванберг
Маттиа Дестро
65′
Артуро Калабрези
Фабио Борини
67′
72′
Маттиа Дестро
74′
Эрик Пульгар
Лукас Пакета
74′
Лукас Пакета
75′
Сусо
Самуэль Кастильехо
79′
80′
Риккардо Орсолини
Симоне Эдера
86′
Андреа Поли
Федерико Сантандер
Франк Кессиэ
90′+6′
90′+6′
Никола Сансоне
Митчелл Дейкс
Специалист спросил у француза, готов ли тот выйти на поле, на что получил отрицательный ответ. Между тренером и игроком завязался небольшой диалог, в конце которого Бакайоко послал Гаттузо. Напомним, несколько дней назад хавбек на час опоздал на тренировку, за что был оштрафован на € 90 тыс.
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