Бакайоко отказался выйти на замену и оскорбил ГаттузоЧемпионат 16:32

Между главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо и полузащитником Тьемуэ Бакайоко произошёл конфликт во время матча 35-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (2:1), сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Бакайоко отказался выйти на замену и оскорбил Гаттузо

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