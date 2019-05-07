Футбол

Бакайоко оскорбил Гаттузо и отказался выходить на заменуВести.Ru вчера в 21:55

Милан — Болонья
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
Лукас Биглия
Хосе Маури
27′
Сусо
37′
44′
Андреа Поли
57′
Никола Сансоне
Хакан Чалханоглу
Фабио Борини
61′
63′
Маттиас Сванберг
Маттиа Дестро
65′
Артуро Калабрези
Фабио Борини
67′
72′
Маттиа Дестро
74′
Эрик Пульгар
Лукас Пакета
74′
Лукас Пакета
75′
Сусо
Самуэль Кастильехо
79′
80′
Риккардо Орсолини
Симоне Эдера
86′
Андреа Поли
Федерико Сантандер
Франк Кессиэ
90′+6′
90′+6′
Никола Сансоне
Митчелл Дейкс
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу против "Болоньи" получил в свой адрес ряд оскорблений со стороны игрока клуба Тиему Бакайоко. Тот отказался выходить на замену.
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Французский футболист, полузащитник итальянского клуба «Милан» и национальной сборной Франции.
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