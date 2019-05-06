Бакайоко не вышел на замену и оскорбил ГаттузоЕвро-футбол.ру вчера в 16:29

Бакайоко извинился за поступок, но вновь повздорил с итальянским специалистом. По данным Sky Sports Italia, в матче 35-го тура чемпионата Италии с "Болоньей" игрок отказался выходить на замену и оскорбил Гаттузо. Этот сезон 24-летний футболист "Челси" проводит в аренде в "Милане".

Бакайоко не вышел на замену и оскорбил Гаттузо

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