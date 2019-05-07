Футбол

Бакайоко не вышел на замену и оскорбил ГаттузоЕвро-футбол.ру 06 мая в 16:29

Милан — Болонья
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, 6 мая
Стадион «Джузеппе Меацца»
Лукас Биглия
Хосе Маури
27′
Сусо
37′
44′
Андреа Поли
57′
Никола Сансоне
Хакан Чалханоглу
Фабио Борини
61′
63′
Маттиас Сванберг
Маттиа Дестро
65′
Артуро Калабрези
Фабио Борини
67′
72′
Маттиа Дестро
74′
Эрик Пульгар
Лукас Пакета
74′
Лукас Пакета
75′
Сусо
Самуэль Кастильехо
79′
80′
Риккардо Орсолини
Симоне Эдера
86′
Андреа Поли
Федерико Сантандер
Франк Кессиэ
90′+6′
90′+6′
Никола Сансоне
Митчелл Дейкс
Бакайоко извинился за поступок, но вновь повздорил с итальянским специалистом. По данным Sky Sports Italia, в матче 35-го тура чемпионата Италии с "Болоньей" игрок отказался выходить на замену и оскорбил Гаттузо. Этот сезон 24-летний футболист "Челси" проводит в аренде в "Милане".
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