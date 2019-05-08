Футбол
Бакайоко может стать игроком «Интера»Матч ТВ 06:44
Напомним, Бакайоко является игроком лондонского «Челси», однако играет в «Милане» на правах годичной аренды. У «Милана» есть также право выкупа игрока за 35 миллионов евро, однако клуб не намерен активировать этот пункт по экономическим и дисциплинарным соображениям.
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