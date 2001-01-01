Футбол
Бакаев взял в «Спартаке» номер ПромесаSportbox.RU вчера в 13:43
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев определился с игровым номером в московском клубе. Сообщается, что «Спартак-2» заявил футболиста под десятым номером, который ранее принадлежал голландскому игроку Куинси Промесу.
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Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Спорт
Глава Федерации велоспорта Украины покинет пост из-за оскорбления гонщицы
Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко в ближайшее время может быть отстранён с занимаемой должности в связи с конфликтом с велогонщицей Анной Соловей.
Обновлено в 02:27
Экономика
В Госдуму внесли проект о полной компенсации советских вкладов
Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с руководителем парламентской фракции Сергеем Мироновым внесли в Государственную думу законопроект о возобновлении выплат российским гражданам по советским вкладам.
Обновлено в 02:46
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Шоу-бизнес
Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой
Актриса продемонстрировала обручальное кольцо. Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев наслаждаются долгожданным отпуском в Европе.
Обновлено вчера в 07:00
Футбол
Лэмпард назначен главным тренером «Челси»
Обновлено в 04:09
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Наука
В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Панихида по морякам-подводникам пройдет в четверг в Кронштадте
Обновлено вчера в 11:18
Общество
В Башкирии обрушился знаменитый деревянный мост из фильма «Вечный зов»
В Белорецке на глазах очевидцев разрушился легендарный деревянный мост, известный всей России по популярному советскому многосерийному художественному фильму «Вечный зов».
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
Причиной пожара на «Лошарике» могло стать короткое замыкание
По данным издания «Коммерсантъ», возгорание на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» в Баренцевом море, в результате которого погибли 14 моряков, отравившись продуктами горения, мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено в 02:45
Политика
Скворцова попросила закупить Falcon для Минздрава вместо SSJ100
Министр здравоохранения Вероника Скворцова написала письмо в правительство с просьбой о закупке французского Falcon 7X в качестве самолета санитарной авиации для подотчетного ведомству Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Обновлено в 04:11
Авто
Компания Opel представила обновленную Opel Astra
Компания Opel представила обновленную Opel Astra, прошедшую плановую модернизацию.
Обновлено в 01:30
Происшествия
14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате
Причина пожара не раскрывается. Были ли среди моряков уроженцы Башкирии - пока неизвестно.
Обновлено 02 июля в 10:57
Политика
На подводной лодке в Баренцевом море погиб уроженец Севастополя
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Путин посетит Италию и встретится с папой Римским
Обновлено в 02:40
Политика
Задержанный в КНДР австралийский студент освобожден
Австралийский студент, ранее пропавший без вести в Северной Корее, освобожден.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Крупный пожар на складе в Краснодаре тушат несколько часов
Крупный пожар на складе в Краснодаре произошёл утром 4 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Британия подтвердила попытку самоубийства внука Назарбаева
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан действительно попытался совершить самоубийство в Великобритании.
Обновлено в 03:30
Политика
Путин рассказал, почему планы по развитию страны реализуются медленно
Как заявил российский президент Владимир Путин, не все задуманное по планам развития страны воплощается в жизнь из-за непредвиденных обстоятельств, сообщил Владимир Путин газете Corriere della Sera.
Обновлено в 03:03
Футбол
Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу
Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 02:09
Политика
«Нафтогаз» готовится к перебоям с транзитом российского газа
На Украине готовятся к худшему. Киев ожидает трехмесячные перебои в транзите российского газа в начале следующего года.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Кино
Темнокожая Русалочка разделила фанатов Disney
Ранее 4 июля стало известно, что режиссер ремейка Роб Маршалл и студия Disney приняли решение взять Холли Бэйли на роль Ариель.
Обновлено в 04:04
Экономика
Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики России
Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
Обновлено в 04:02
Экономика
Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%
Средняя стоимость готового бизнеса за последний год снизилась на 8%, выяснили аналитики сервиса «Авито», данные которых приводит РБК.
Обновлено в 03:21
Энергетика
Силуанов предложил сдерживать рост цен на авиабилеты за счёт нефти
Рост цен на авиабилеты может быть остановлен за счёт доходов от продажи нефти, сообщил журналистам российский министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 19:45
Здоровье
Голикова заявила о катастрофической убыли населения России
Обновлено 02 июля в 14:05