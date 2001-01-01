Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев определился с игровым номером в московском клубе. Сообщается, что «Спартак-2» заявил футболиста под десятым номером, который ранее принадлежал голландскому игроку Куинси Промесу.

Политика Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.

Спорт Глава Федерации велоспорта Украины покинет пост из-за оскорбления гонщицы Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко в ближайшее время может быть отстранён с занимаемой должности в связи с конфликтом с велогонщицей Анной Соловей.

Экономика В Госдуму внесли проект о полной компенсации советских вкладов Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с руководителем парламентской фракции Сергеем Мироновым внесли в Государственную думу законопроект о возобновлении выплат российским гражданам по советским вкладам.

Происшествия В результате извержения вулкана в Италии погиб турист В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.

Шоу-бизнес Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой Актриса продемонстрировала обручальное кольцо. Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев наслаждаются долгожданным отпуском в Европе.

Общество Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.

Наука В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.

Общество В Башкирии обрушился знаменитый деревянный мост из фильма «Вечный зов» В Белорецке на глазах очевидцев разрушился легендарный деревянный мост, известный всей России по популярному советскому многосерийному художественному фильму «Вечный зов».

Происшествия Причиной пожара на «Лошарике» могло стать короткое замыкание По данным издания «Коммерсантъ», возгорание на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» в Баренцевом море, в результате которого погибли 14 моряков, отравившись продуктами горения, мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.

Политика Скворцова попросила закупить Falcon для Минздрава вместо SSJ100 Министр здравоохранения Вероника Скворцова написала письмо в правительство с просьбой о закупке французского Falcon 7X в качестве самолета санитарной авиации для подотчетного ведомству Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Авто Компания Opel представила обновленную Opel Astra Компания Opel представила обновленную Opel Astra, прошедшую плановую модернизацию.

Происшествия 14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате Причина пожара не раскрывается. Были ли среди моряков уроженцы Башкирии - пока неизвестно.

Политика Задержанный в КНДР австралийский студент освобожден Австралийский студент, ранее пропавший без вести в Северной Корее, освобожден.

Происшествия Крупный пожар на складе в Краснодаре тушат несколько часов Крупный пожар на складе в Краснодаре произошёл утром 4 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Происшествия Британия подтвердила попытку самоубийства внука Назарбаева Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан действительно попытался совершить самоубийство в Великобритании.

Политика Путин рассказал, почему планы по развитию страны реализуются медленно Как заявил российский президент Владимир Путин, не все задуманное по планам развития страны воплощается в жизнь из-за непредвиденных обстоятельств, сообщил Владимир Путин газете Corriere della Sera.

Футбол Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу.

Политика «Нафтогаз» готовится к перебоям с транзитом российского газа На Украине готовятся к худшему. Киев ожидает трехмесячные перебои в транзите российского газа в начале следующего года.

Происшествия Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.

Кино Темнокожая Русалочка разделила фанатов Disney Ранее 4 июля стало известно, что режиссер ремейка Роб Маршалл и студия Disney приняли решение взять Холли Бэйли на роль Ариель.

Экономика Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики России Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.

Экономика Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8% Средняя стоимость готового бизнеса за последний год снизилась на 8%, выяснили аналитики сервиса «Авито», данные которых приводит РБК.