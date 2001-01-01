Футбол

Бакаев взял в «Спартаке» номер ПромесаSportbox.RU 13:43

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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев определился с игровым номером в московском клубе. Сообщается, что «Спартак-2» заявил футболиста под десятым номером, который ранее принадлежал голландскому игроку Куинси Промесу.
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Бакаев взял в «Спартаке» номер Промеса

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Зелимхан Бакаев взял в «Спартаке» номер Промеса

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Бакаев взял в «Спартаке» номер Промеса

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Бакаев взял в «Спартаке» номер Промеса

Sportbox.RU13:43
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