Футбол
Бакаев взял в «Спартаке» номер ПромесаSportbox.RU 13:43
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев определился с игровым номером в московском клубе. Сообщается, что «Спартак-2» заявил футболиста под десятым номером, который ранее принадлежал голландскому игроку Куинси Промесу.
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