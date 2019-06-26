Футбол

Бакаев: уверен, что матчи в Австрии станут полезными для «Спартака»Чемпионат 00:07

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от Кубка Париматч Премьер, матчи которого будут сыграны в Австрии с 26 июня по 4 июля. Вместе с командой Олега Кононова на турнире выступят «Краснодар», ЦСКА и «Ростов».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ростов» – «Спартак»: котировки на товарищеский матч в Австрии

Чемпионат03:00

Стипе Плетикоса: «Кубок Париматч Премьер – отличный вариант как для „Спартака“, так и для остальных команд. Никто не любит тяжелые сборы»

Sportbox.RU01:49

«Ростов» — «Спартак». Прогноз Максима Калиниченко

Sport24.ruвчера в 19:50

Скопинцев: «Кубок Париматч Премьер – очень важный турнир»

Soccer.ruвчера в 19:05

На Австрие атак: в Пёллау стартует предсезонный турнир по футболу

Известиявчера в 17:01

Стипе Плетикоса: «Кубок Париматч Премьер – отличный вариант как для „Спартака“, так и для остальных команд. Никто не любит тяжелые сборы»

Матч ТВ01:49

Стипе Плетикоса: «Футболисты всегда больше любят готовиться к сезону через игры»

Спорт-Экспрессвчера в 22:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 21:13
Армия и оружие

Строительство первого российского вертолетоносца начнется в 2021 году

«В ГПВ-2027 включены два УДК, аванпроект подготовлен, техническое проектирование начнется в 2020 году, строительство головного корабля — в 2021 году», — сообщил собеседник агентства в кулуарах международного военно-технического форума «Армия-2019».
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес

Юлия Савичева показала поклонникам татуировку в честь дочери

Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери Анны, самостоятельно разработав для мастера эскиз.
Обновлено в 01:19
Космос

К полету на орбиту готовится новый экипаж МКС

Обновлено в 03:16
Экономика

Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина

В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу

На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
Обновлено 24 июня в 23:19
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компании

Обновлено в 03:10
Авто

Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер

Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
Обновлено в 03:13
Экономика

Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий

С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено вчера в 08:36
Экономика

Власти хотят учесть серую занятость в налоговом эксперименте

Власти хотят учесть серую занятость в налоговом эксперименте Минфин и Минэкономики предлагают расширить эксперимент по налогообложению самозанятых за счет учета работников в возрасте до 72 лет в неформальном секторе экономики.
Обновлено вчера в 07:41
Политика

Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочии российской делегации, которые накануне были опротестованы по инициативе украинских и грузинских депутатов.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Автосалон Ford загорелся на Выборгском шоссе

В Санкт-Петербурга ночью загорелся автосалон Ford, сообщили очевидцы в социальных сетях 26 июня.
Обновлено вчера в 22:57
Экономика

В Госдуме назвали способ снизить цены на золотые слитки для россиян

Государственная дума рассмотрит законопроекты, которыми планируется повысить привлекательность инвестиций в золотые слитки у россиян.
Обновлено вчера в 13:46
Общество

Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове

«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено вчера в 20:55
Общество

В России могут снизить возраст совершеннолетия

Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

Двухлетний россиянин два дня просидел в квартире с телом отца

Полицейские и спасатели вызволили из квартиры в городе Назарово Красноярского края двухлетнего мальчика, который два дня находился наедине с мертвым отцом, рассказали РИА Новости в краевом главке МВД.
Обновлено в 02:36
Политика

США потребовали не допускать в ПАСЕ находящихся под санкциями россиян

Парламентская ассамблея Совета Европы не должна позволить, чтобы в состав российской делегации входили россияне, попавшие под санкции США и Евросоюза.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия

Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина этапировали в колонию

Обновлено в 01:42
Футбол

Георгий Джикия: «Чтобы Неймар упал, достаточно ветра. Небольшого»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия, отвечая на вопросы блица, поделился мнением об игре против нападающих «ПСЖ» Неймара и Килиана Мбаппе.
Обновлено в 03:21
Культура

В российских школах с 1 сентября появятся культурные нормативы

1 сентября 2019 года будет запущена новая межведомственная программа Минкультуры и Минпросвещения "Культурные нормативы школьников", которая позволит привлечь внимание учащихся к культуре России.
Обновлено вчера в 11:41
Транспорт

Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав

Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Общество

Вода в Байкале оказалась токсичной

Концентрации выделяющих токсины бактерий в Байкале достигли предельных значений, теперь эта вода опасна.
Обновлено в 02:13
Политика

Абэ решил встретиться с Путиным на G20

Обновлено вчера в 22:35
Гаджеты

Samsung Galaxy Fold 2 показался на рендерах

Несмотря на сложности с Galaxy Fold, Samsung не собирается отказываться от выпуска складных смартфонов с гибким экраном.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие

В России появится аналог американской летающей батареи АС-130

В России работают над созданием аналога американского самолета непосредственной поддержки сухопутных войск на поле боя АС-130.
Обновлено в 01:57
Политика

В Грузии придумали способ возобновить турпоток из России

Кто и зачем раскачивает антироссийские настроения в Грузии Напомним, ранее президент России Владимир Путин с 8 июля приостановил прямое авиасообщение между Россией и Грузией.
Обновлено в 01:55
Общество

Медведев сообщил о повышении до 10 тысяч рублей пособия на детей

"Меняется в целом возрастная структура населения на планете, становится больше пожилых людей, молодые семьи - это тоже общемировой тренд - не торопятся заводить детей, хотят сначала выстроить свою карьеру или просто пожить для себя", - пояснил Медведев.
Обновлено вчера в 09:35
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено вчера в 11:23
Футбол

Звезда «Манчестер Юнайтед» Погба женился

Обновлено вчера в 10:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное