Футбол
Бакаев: уверен, что матчи в Австрии станут полезными для «Спартака»Чемпионат 00:07
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от Кубка Париматч Премьер, матчи которого будут сыграны в Австрии с 26 июня по 4 июля. Вместе с командой Олега Кононова на турнире выступят «Краснодар», ЦСКА и «Ростов».
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