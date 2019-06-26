Бакаев: уверен, что матчи в Австрии станут полезными для «Спартака»Чемпионат 00:07

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от Кубка Париматч Премьер, матчи которого будут сыграны в Австрии с 26 июня по 4 июля. Вместе с командой Олега Кононова на турнире выступят «Краснодар», ЦСКА и «Ростов».

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Бакаев: уверен, что матчи в Австрии станут полезными для «Спартака»

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