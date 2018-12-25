Футбол

Байрамян прокомментировал информацию об интересе ЦСКА
Sport24.ru
14:14

Полузащитник «Рубина» Хорен Байрамян, права на которого принадлежат «Ростову», прокомментировал информацию о том, что в его услугах заинтересован ЦСКА.
Sport24.ru14:14

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Байрамян: переход в ЦСКА? Это всё на уровне слухов

Чемпионат14:42

Байрамян прокомментировал информацию об интересе со стороны ЦСКА

Евро-футбол.ру14:22

Байрамян: «Чувствую, что расту. Но в некоторых матчах возникало много вопросов к самому себе»

Sport24.ru14:38

Байрамян прокомментировал информацию об интересе со стороны ЦСКА

Vprognoze.ru15:58

Хорен Байрамян о переходе в ЦСКА: Мне сейчас нечего сказать

Чемпионат-Ростов15:46

Байрамян об интересе ЦСКА: «Это все на уровне слухов. Мне сейчас нечего сказать»

Sports.ru15:26

Хорен Байрамян: «Переход в „Рубин“ стал для меня интересным вызовом»

Спорт-Экспресс15:02
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Армия и оружие

Силы ПВО Израиля перехватили запущенную со стороны Сирии ракету

Обновлено в 15:58
Здоровье

Минздрав предложил вывести табак из легального оборота после 2050 года

Основной целью концепции является постепенное снижение табакокурения к 2050 году, а затем возможный поэтапный вывод табачной продукции из оборота.
Обновлено в 15:07
Происшествия

В Ульяновске нашли четыре тела с огнестрельными ранениями

Следователи уточняют, что тела с огнестрельными ранениями нашли 25 декабря в квартире дома в Заволжском районе города Ульяновска.
Обновлено в 16:48
Происшествия

Два человека пострадали в результате стрельбы в центре Казани

Обновлено в 17:37
Происшествия

Подросток погиб после попадания в щетку снегоуборочной машины в Москве

Подросток погиб в Москве после того, как попал в щетку снегоуборочной машины. Об этом стало известно во вторник, 25 декабря.
Обновлено в 13:13
Политика

Путин подписал закон о любительской рыбалке

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке, закрепив норму о бесплатном рыболовстве в личных целях и сохранив возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Обновлено в 12:06
Происшествия

В США скончался второй ребенок-мигрант из Гватемалы

Обновлено в 18:54
Политика

В бундестаге прокомментировали проект «Северный поток – 2»

В бундестаге считают, что «Северный поток – 2» не вызовет зависимость Европы от России, а приведет к взаимозависимости обеих сторон.
Обновлено в 15:13
Общество

Екатерина Андреева заявила об «опасном уровне агрессии» на телевидении

Телеведущая Екатерина Андреева рассказала, что в свободное от работы время не смотрит телевизор из-за высокого уровня агрессии на экране.
Обновлено в 17:36
Экономика

Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума - 11 280 рублей - с начала 2019 года.
Обновлено в 12:15
Политика

Путин оценил опасность Парижского соглашения по климату для России

Отмечается, что об этом глава государства сказал на встрече с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым, который передал ему письмо с опасениями по поводу того, что соглашение может привести к сокращению Россией нефте- и газодобычи, и предложил оценить договор с точки зрения российской нацбезопасности.
Обновлено в 18:03
Авто

Мантуров: производство Aurus стартует в середине 2020 года

Серийный выпуск президентских автомобилей будет осуществляться на заводе Sollers, о чем рассказал российским журналистам «ТАСС» глава Минпроторга Денис Мантуров.
Обновлено в 01:06
Общество

Сенатор Клишас ответил на расследование Навального

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Три человека погибли в результате атаки на МИД Ливии

Ранее один человек погиб и ещё пятеро пострадали в результате атаки на ливийский МИД в Триполи.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Убита 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию

В Тольятти убита 16-летняя спортсменка Сафия Аскарова.
Обновлено вчера в 18:50
Общество

Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей

Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие

Минобороны России представило юмористический календарь на 2019 год

Календарь представлен на странице оборонного ведомства в Istagram. https: / / www.instagram.com / p / BryULD_hn5R / ИА REGNUM, календари с президентом России Владимиром Путиным оказались очень популярными у жителей Японии, особенно у молодых женщин: именно они раскупают календари на 2019 год с фотографиями российского лидера.
Обновлено в 05:52
Политика

Володин предложил Путину провести оценку положений Конституции

В ходе встречи главы государства с руководством Федерального собрания спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил вместе с судьями Конституционного суда, учеными и экспертами «посмотреть, как Конституция и заложенные в ней нормы работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям, которые были приняты», сообщает агентство «Интерфакс».
Обновлено в 12:58
Общество

Предпенсионерам дали право на обязательную долю в наследстве

Отмечалось, что документ позволит распространить право на обязательную долю в наследстве не только на пенсионеров, но и на граждан предпенсионного возраста, которые получат «дополнительные гарантии защиты имущественных прав».
Обновлено в 13:51
Общество

В Роскачестве рассказали, как узнать продукцию с ГМО

В прошлом году в России на наличие ГМО было исследовано более 26 тысяч образцов продукции.
Обновлено в 16:31
Происшествия

WP сообщило о возможной причине крушения Boeing 737 Max в Индонезии

Специалисты, устанавливающие причины крушения Boeing 737 Maх индонезийской авиакомпании Lion Air в Яванском море, пришли к выводу, что катастрофа могла произойти из-за неправильной настройки датчика скорости.
Обновлено в 18:57
Общество

Россияне накупили товаров в соцсетях на полтриллиона рублей

Россияне потратили 591 миллиард рублей на покупки через социальные сети и мессенджеры за год.
Обновлено в 18:55
Происшествия

В дагестанском Буйнакске обрушился мост

В дагестанском городе Буйнакск обрушился мост.
Обновлено в 09:33
Путешествия

АТОР назвала самые популярные выездные направления в 2018 году

Самыми популярными выездными туристическими направлениями у россиян в 2018 году стали Турция, Таиланд и Германия.
Обновлено в 10:32
Политика

Завершились переговоры Путина и Лукашенко

В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 11:47
Общество

Пришелся по душе: Никулину продлили срок психиатрического обследования

По словам защитника, обследование было продлено на 15 дней по просьбе госпиталя, где содержится Евгений Никулин.
Обновлено в 16:01
Происшествия

В Китае угонщик с ножом въехал в толпу на автобусе

На востоке Китая мужчина, вооруженный ножом, угнал автобус, выкинув из него водителя, и направил многотонную машину в толпу пешеходов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:21
Политика

Силуанов раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко

Обновлено в 17:48
Политика

Военные предприятия Украины попали в список санкций России

Санкционный список России в отношении Украины пополнили военные предприятия «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт», следует из постановления, опубликованного на сайте правительства.
Обновлено в 10:42
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Антон Шипулин отбежал от биатлона

Обновлено в 04:42
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Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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