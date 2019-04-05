Футбол
Байрамян признан лучшим игроком «Рубина» в мартеСпорт-Экспресс вчера в 13:28
Полузащитник "Рубина" Хорен Байрамян признан лучшим игроком команды в марте по версии болельщиков. 27-летний спортсмен набрал 47,1 процента голосов. Второе место занял форвард Артур Сагитов (38,2%), третье - голкипер Иван Коновалов (14,7%).
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Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным
Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
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Лазарев назвал своего главного соперника на Евровидении-2019
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Кроссовер Geely Emgrand GS получил обновление
На портале китайского министерства промышленности появились изображения модернизированного кроссовера Geely Emgrand GS.
Обновлено вчера в 02:11
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Несколько станций фиолетовой ветки метро Москвы закрыли
В Twitter метро Москвы указывается, что «участок Таганско-Краснопресненской линии (7) от «Пролетарской» до «Котельников» будет закрыт с 6 по 10 апреля включительно».
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Армия и оружие
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Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отклонил предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о встрече в Женеве с главой столичного правительства Фаизом Сараджем.
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Отмечается, что наличные пятитысячным номиналом не принимали банкоматы Сбербанка и Московского кредитного банка Газета информирует, что нередко такие ограничения связаны с массовым вбросом фальшивок.
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Напомним, на протяжении пятницы украинские боевики вели обстрелы на основных направлениях фронта в ДНР.
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Самые высокие зарплаты предлагают потенциальным управленцам высшего звена и программистам – сумма их дохода достигает 500 тысяч рублей в месяц и даже превышает их.
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Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
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«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты
Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
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С портрета принцессы Дианы «исчезло» обручальное кольцо
Многие высказали сожаление, что принцесса Диана не смогла увидеть, как вырастут ее наследники.
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Противолодочный самолет ВВС США провел разведку у берегов Крыма
Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon в пятницу вечером провел разведку в районе Крыма.
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Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Обновлено 03 апреля в 11:11
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Рогозин рассказал об увольнении разработчиков корабля «Федерация»
Сотрудников корпорации «Энергия», отвечавших за работу над пилотируемым космическим кораблем «Федерация», пришлось уволить из-за их «нерадивости».
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Как Ford изменил российский авторынок и почему уходит именно сейчас
Более века назад, в 1907 году, в стране появились первые автомобили Ford, а вскоре в Москве даже открылось официальное представительство "Форд мотор компани".
Обновлено в 01:00
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В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей
В Тюмени семья выкинула миллионы рублей в мусор, рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин.
Обновлено вчера в 08:38
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено 04 апреля в 10:11
Шоу-бизнес
Лолита впервые прокомментировала свадьбу Александра Цекало
В начале весны Цекало женился на 27-летней актрисе Дарине Эрвин, а недавно впервые вышел с ней в свет — влюбленные посетили кинематографическую премию «АПКиТ».
Обновлено вчера в 12:30
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Малоизвестные льготы на услуги ЖКХ, которые сохранят семейный бюджет
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Футбол
Пятницкий: «„Спартак“ обыграет ЦСКА в дерби со счётом 3:1»
Ветеран "Спартака" Андрей Пятницкий в беседе с корреспондентом "Евро-футбол.ру" Еленой Григорьевской высказал мнение о предстоящем дерби 22-го тура чемпионата России между "Спартаком" и ЦСКА.
Обновлено вчера в 06:49
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Дочь Бжезинского обвинила Трампа в «невероятно неуместном объятии»
Журналистка и телеведущая Мика Бжезински, дочь бывшего советника президента США по нацбезопасности Збигнева Бжезинского, во время обсуждения ситуации с Джо Байденом заявила, что однажды Дональд Трамп позволил себе неподобающее поведение в её адрес.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила на обвинения Анастасии Волочковой
Небывалый ажиотаж вызвал в Сети очередной выпуск шоу «Осторожно, Собчак!», героиней которого стала Анастасия Волочкова.
Обновлено вчера в 11:57
Армия и оружие
Ракетные стрельбы на учениях в Черном море попали на видео
В Сети появился видеоролик, на котором экипажи катеров Черноморского флота "Ивановец" и "Р-60" демонстрируют навыки использования ракетного оружия.
Обновлено вчера в 02:23
Происшествия
Более 600 экспонатов пропали из национальной галереи Армении
Уточняется, что в ходе проверок, проведённых в фондах ГНКО «Выставочный центр», была обнаружена пропажа в общей сложности 626 экспонатов — полотен, гобеленов, графических работ, скульптур.
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В Португалии женщина съела бутерброд с зубочисткой и умерла
В Португалии зафиксирован случай смерти из-за бутерброда с зубочисткой.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
В Екатеринбурге в машине обнаружили тело девушки с ножом в груди
В Екатеринбурге ночью 6 апреля во дворе жилых домов обнаружили труп девушки. Об этом сообщает портал «Екатеринбург Онлайн».
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