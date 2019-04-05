Футбол

Байрамян признан лучшим игроком «Рубина» в мартеСпорт-Экспресс 13:28

Полузащитник "Рубина" Хорен Байрамян признан лучшим игроком команды в марте по версии болельщиков. 27-летний спортсмен набрал 47,1 процента голосов. Второе место занял форвард Артур Сагитов (38,2%), третье - голкипер Иван Коновалов (14,7%).
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Байрамян признан лучшим игрокам «Рубина» в марте

Евро-футбол.ру13:39

Байрамян признан лучшим игроком «Рубина» в марте

Спорт-Экспресс13:28

Байрамян признан лучшим футболистом «Рубина» в марте

Sport24.ru13:22
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Политика

Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев

Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено в 15:49
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Лолита впервые высказалась про свадьбу Цекало с молодой американкой

Певица Лолита Милявская впервые прокомментировала свадьбу своего бывшего мужа Александра Цекало с американской актрисой Дариной Эрвин.
Обновлено в 14:10
Экономика

Банкоматы некоторых банков перестали принимать купюры в 5000 рублей

Несколько банков ограничили прием купюр номиналом 5000 рублей в свои банкоматы, пишет газета "Ведомости".
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Общество

В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей

Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено в 13:43
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2» прошёл испытания в реальных боевых условиях.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес

Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок

Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Политика

Зеленский и Порошенко сдали анализы на алкоголь и наркотики

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Пётр Порошенко сдали анализы крови на предмет содержания алкоголя и наркотиков.
Обновлено в 07:38
Космос

Ученый обнаружил на снимках Марса щиты и боевой топор

Тайваньский уфолог Скотт Уоринг сумел разглядеть на снимках Марса щиты и боевой топор.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта

Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 07:35
Происшествия

У врача случился нервный срыв в больнице Балашихи

В подмосковной Балашихе у врача произошло нервное переутомление на глазах других медиков и пациентов. Инцидент очевидцы записали на видео.
Обновлено в 02:45
Экономика

На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей

«Цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие потенциала экономического, но что еще более важно — это 22 миллиарда рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить», — сказал Белозеров.
Обновлено в 16:26
Хоккей

ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА

Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено в 15:27
Наука

Найдена новая функция белков ядерной ламины

Известно, что ламины отвечают за организацию ядерного материала – хроматина, внутри ядра, и мутации в белках ядерной ламины могут приводить к тяжелым патологиям, например, к прогерии, болезни ускоренного старения.
Обновлено 03 апреля в 04:59
Наука

Американцы разработали складную носимую роборуку

Инженеры под руководством Панагиотиса Полигериноса (Panagiotis Polygerinos) из Университета штата Аризона разработали носимую мягкую складную роборуку с пневматическим механизмом движения.
Обновлено в 13:52
Политика

Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным

Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес

Екатерина Гусева показала лицо без макияжа

Актриса показала, как выглядит без косметики. Екатерина Гусева опубликовала в своем микроблоге новое фото, пишет storinka.com.ua.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие

Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи

Обновлено в 14:31
Армия и оружие

Япония отправила истребителей на перехват российского Ил-38

Обновлено в 15:30
Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

На чувашского блогера завели ещё одно дело за оправдание нацизма

В Чувашии возбуждено новое уголовное дело в отношении блогера, которому инкриминируют распространение порнографических материалов, «оправдание действий нацистов в годы Второй мировой войны».
Обновлено в 04:51
Авто

Евросоюз обвинил BMW, Daimler и Volkswagen в сговоре

Антимонопольный регулятор Евросоюза обвинил компанию BMW и концерны Daimler и Volkswagen в сговоре с целью задержать или блокировать внедрение технологии очистки выхлопных газов.
Обновлено в 08:30
Экономика

Российское авторское общество снизило ставку для кинотеатров

Авторский совет Российского авторского общества (РАО) решил снизить ставку отчислений для кинотеатров, сообщила организация.
Обновлено в 11:58
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные

Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.
Обновлено 03 апреля в 11:11
Политика

Минфин США сообщил о введении новых санкций против Венесуэлы

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские власти собираются ввести санкции против двух компаний, а также 34 судов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA.
Обновлено в 16:07
Происшествия

В Испании 35 человек пострадали в массовом ДТП

Обновлено в 15:22
Политика

В Кремле прокомментировали данные о желающих эмигрировать россиянах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные института Гэллапа о желании каждого пятого россиянина эмигрировать из страны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук поделилась в Сети навеянными чувствами

Обновлено в 00:56
Кино

Первый канал внезапно поставил в эфир сериал «Зорге»

Первый канал сегодня внезапно "перетасовал карты" своих фильмов, программ и сериалов.
Обновлено в 10:32
Авто

«Нива» сегодня отмечает свой 42-й день рождения

Напомним, что 5 апреля 1977 года был выпущен первый внедорожник ВАЗ 2121, а по-простому «Нива».
Обновлено в 06:27
Политика

Генпрокуратура Украины предъявила обвинение адвокату Вышинского

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение адвокату главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому.
Обновлено в 08:08
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Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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